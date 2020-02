Marktanalyse erstellen

Beschreibung

Mit der Marktanalyse stellen Sie alle Daten und Informationen zusammen, die den Markt für Ihr Produkt oder Geschäftsmodell beschreiben. Mit der Marktanalyse können Sie Prognosen für das zukünftige Marktpotenzial abgeben, und Sie identifizieren Chancen und Risiken. In diesem Handbuch-Kapitel erfahren Sie, welche Inhalte eine Marktanalyse hat und welche Daten und Informationen Sie dafür brauchen. Sie erfahren, wie Sie Schritt für Schritt vorgehen, um Ihre Marktanalyse zu erstellen und welche Methoden Sie dabei einsetzen können.



Es ist aufwendig, eine Marktanalyse zu erstellen. Oft wird dies als Projekt im Rahmen des Produktmanagements geplant und durchgeführt. Ihre Aufgaben- und Zeitplanung können Sie in der Vorlage Durchführung der Marktanalyse planen zusammenstellen. Vor allem die Datensammlung und Informationsrecherche brauchen Zeit. Damit Sie hier den Überblick behalten nutzen Sie die Vorlage Datenerfassungsplan für die Informationsrecherche.



Grundlage einer Marktanalyse ist die Marktabgrenzung. Sie ergibt sich aus dem Produkt und der Branche, in der Sie aktiv sind und aus den Zielgruppen und Kunden, die Sie ansprechen. Mit den Vorlagen Marktabgrenzung und Merkmale zur Kundensegmentierung entwickeln Sie Ihre Kriterien dafür, welchen Markt genau Sie analysieren wollen.



Für die Datensammlung und Informationsrecherche finden Sie in der Vorlage Methoden der Datenerhebung mögliche Verfahren und Instrumente. Oft werden im Rahmen der Marktanalyse Befragungen durchgeführt. Worauf Sie beim Erstellen des Fragebogens achten müssen, erfahren Sie in der Vorlage Aufbau und Gestaltung eines Fragebogens zur Datenerhebung.



Die Vorlagen Inhalte und Schwerpunkte klären sowie Aufbau, Struktur und Gliederung der Marktanalyse helfen Ihnen dabei, zielgerichtet die Informationen zusammenzutragen, die Sie brauchen. Aus der Gliederung können Sie unmittelbar Ihren Bericht oder Ihre Marktstudie ableiten und schreiben. Für die Berechnung und Darstellung von Marktpotenzialen und weiteren Marktkennzahlen finden Sie hier Excel-Vorlagen (Tabellen und Diagramme) wie Marktpotenzial, Marktvolumen, Marktanteil berechnen, Produktplanung und Produktportfolio nach Umsatz und Gewinn oder Marktanteilsmatrix.