Produktlebenszyklus planen

Beschreibung

Der Produktlebenszyklus ist ein Modell, das den Verlauf von Absatz oder Umsatz eines Produkts oder die Entwicklung eines Markts beschreibt. Damit kann das Unternehmen seine Produktplanung optimieren. Produktmanagement, Marketing und Vertrieb können gezielter Maßnahmen ergreifen, um den Absatz zu stimulieren und den Umsatz zu steigern. Denn das Modell erlaubt Prognosen dazu, wie ein Produkt sich am Markt etablieren und erfolgreich sein kann. Zudem wird sichtbar, wann es durch ein Nachfolgeprodukt abgelöst werden sollte.



In diesem Handbuch-Kapitel ist das Modell des Produktlebenszyklus im Detail erklärt. Beispiele und Abbildungen zeigen, wie es dargestellt und visualisiert werden kann. Nutzen Sie dazu die Powerpoint-Vorlagen Idealtypischer Verlauf und Modell des Produktlebenszyklus oder Beispiele für die Darstellung von Produktlebenszyklen. Um Ihre eigenen Absatzzahlen und Umsätze entsprechend aufzubereiten und deren Produktlebenszyklus zu erkennen, nutzen Sie die Excel-Vorlagen Produktlebenszyklus im Flächendiagramm veranschaulichen oder Marktanteile im Produktlebenszyklus im Säulendiagramm veranschaulichen.



Für Ihre Analyse der Marktentwicklung und für die Planung geeigneter Maßnahmen können Sie sich an der Vorgehensweise zur Arbeit mit dem Produktlebenszyklus orientieren. Zunächst klären Sie die Ziele und Fragen anhand der dafür vorbereiteten Vorlage. Dann überprüfen Sie die Phasen im Produktlebenszyklus und klären, welche für Ihr Produkt relevant sind. Visualisieren Sie Ihren Produktlebenszyklus und analysieren Sie Abweichungen zwischen Plan- und Ist-Absatz (oder Umsatz) mit der Excel-Vorlage Produktlebenszyklus im Zeitverlauf. Achten Sie dabei besonders auf falsche Einschätzungen und Prognosen, wie sie in der Vorlage Alternative Entwicklungen beim Produkt- oder Marktlebenszyklus dargestellt sind.



Wenn sich ein Produkt am Markt nur schwer etabliert, Absatz und Umsatz gering bleiben, dann kann das mit dem sogenannten Adoptionsmodell beschrieben und erklärt werden. Sie erfahren in diesem Handbuch-Kapitel, welche Einflussfaktoren für die Marktentwicklung wichtig sind. Insbesondere die Akzeptanz und Aufgeschlossenheit der Kunden gegenüber Innovationen und neuen Produkten ist wichtig. Auf dieser Grundlage können Sie Szenarien und Handlungsoptionen entwickeln, mit denen Sie den Erfolg Ihrer Produkte in deren Lebensverlauf optimieren können. Nutzen Sie dafür die Vorlage Szenarienplanung und Maßnahmen bei kritischem Produktlebenszyklus.