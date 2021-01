Beschreibung

Die Produktplanung umfasst alle Aufgaben, die zur Entwicklung, Markteinführung, Betreuung und Pflege eines Produkts gehören. Dafür haben viele Unternehmen einen speziellen Bereich eingerichtet: das Produktmanagement. Es muss dafür sorgen, dass das Unternehmen attraktive Produkte am Markt einführt und etabliert. Die Produkte müssen so erfolgreich sein, dass durch Absatz und Gewinn die Investitionen in Produktentwicklung, Markteinführung und Marketing amortisiert werden und zusätzlich eine ausreichend große Rendite übrig bleibt. Das Produktmanagement muss das mit der Produktplanung gewährleisten. Für die vielfältigen Aufgaben der Produktplanung finden Sie in diesem Handbuch-Kapitel zahlreiche Vorlagen, Planungswerkzeuge und Methoden.



Grundlage der Produktplanung ist das Modell vom Produktlebenszyklus. Es beschreibt die einzelnen Planungsphasen, in denen jeweils andere Aufgaben erfüllt werden müssen. Damit Sie erkennen, in welcher Lebensphase sich Ihre Produkte befinden, finden Sie in diesem Handbuch-Kapitel mehrere Excel-Vorlagen zum Produktlebenszyklus. Damit können Sie für Ihr Produktportfolio einen Lebenszyklusplan erstellen.



Die Produktplanung beginnt mit der Strategieplanung. Sie prüfen, welche Marktentwicklungen und Potenziale für Sie wichtig sind und entwickeln dann Produktideen und Produktkonzepte, die zu Ihrer Unternehmensstrategie passen. Nutzen Sie dazu die Vorlagen Potenziale für die Produktplanung erkennen durch Marktanalyse und Strukturanalyse oder Beschreibung und Erläuterung zum Produktkonzept. Sie können Ihre Produktideen mit der Innovation Canvas sichtbar machen und dann in ein Geschäftsmodell überführen. Das beschreiben Sie mithilfe der Vorlagen Business Canvas und Entwicklung eines Businessplans.



Für die Produktspezifikation und die Planung der Produktmerkmale finden Sie in diesem Handbuch-Kapitel ein umfassendes Raster mit ausführlichen Erläuterungen in der Vorlage Planung und Gestaltung der Produktmerkmale. Für die Entwicklung und Konstruktion leiten Sie daraus ein Lastenheft ab. Was darin enthalten sein sollte, finden Sie in der gleichnamigen Vorlage.



Um den Erfolg der Produkte vorab einzuschätzen und nach der Markteinführung zu überprüfen, brauchen Sie ein Produkt-Controlling. Damit legen Sie Ziele und Kennzahlen fest, nach denen Sie entscheiden, ob Sie das Produkt am Markt einführen, ob es in die Wachstumsphase kommt, ob es Produktvarianten braucht, wann die Sättigung erreicht ist und wann es vom Markt genommen und ersetzt werden sollte. Hilfreich dafür ist das Excel-Kalkulationsschema Erfolgsrechnung Produktsortiment, Produktkategorie, Produktvarianten. Für die strategische Bewertung eignen sich Portfolio-Diagramme wie die Excel-Vorlage Produktrenditeportfolio oder Bewertungsraster wie Bewertung Produkte im Rahmen der Produktplanung mit einem Scorewert.



Die vielen Informationen und Ergebnisse aus der Produktplanung fassen Sie in einem Product-Factbook zusammen. Das ist Ihr zentrales Planungsinstrument im Produktmanagement. Damit Sie dort immer einen guten Überblick behalten, müssen Sie die Inhalte richtig zusammenfassen, auf den Punkt bringen und strukturieren. Das bewerkstelligen Sie mit der Vorlage für Gliederung und Inhalte des Product-Factbooks.