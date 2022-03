Data-Mining – Datenanalyse

In jedem Unternehmen fallen ständig große Datenmengen an. Im laufenden Prozess werden Aktivitäten in Form von einzelnen Datensätzen dokumentiert und gespeichert. So entstehen ganze Datenberge – ohne dass diese erkundet oder genutzt werden. Mit Data-Mining sollen die Datenberge erkundet und genutzt werden. Denn in den Daten können wertvolle Informationen schlummern, die mit einer gezielten Datenanalyse und mit statistischen Methoden gehoben werden.

In diesem Handbuch-Kapitel lernen Sie einfache und nützliche Methoden aus der Statistik und der Datenanalyse kennen, die bei der Erkundung und Nutzung der vielfältigen Unternehmensdaten helfen können. Zum einen geht es um Methoden der deskriptiven Statistik, mit der Merkmale und Besonderheiten eines Datensatzes ermittelt werden. Typische Auswertungen und Lageparameter sind:

Minimum und Maximum

Median und Mittelwerte

Quartile

Histogramme zur Datenverteilung

Zum anderen lassen sich mit Methoden der explorativen Statistik Zusammenhänge zwischen einzelnen Variablen oder Eigenschaften der analysierten Einheiten entdecken. Dabei werden Merkmale in Beziehung gesetzt und Unterschiede in Teil-Gruppen des Datensatzes sichtbar gemacht.

In diesem Handbuch-Kapitel finden Sie zwei Excel-Vorlagen mit umfangreichen Beispiel-Datensätzen aus einem Callcenter und von einer Marketing-Kampagne, mit denen die Lageparameter und Zusammenhänge erläutert und visualisiert werden. Prüfen Sie damit, welche Datenberge für Ihren Fachbereich und Ihre Fragestellungen interessant sein könnten und wie Sie diese analysieren.