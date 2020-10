Wie der Innendienst mit Marketing und Key Account Management zusammenarbeitet

Data Mining und Big Data

Einige Unternehmen setzen das sogenannte Data Mining ein, um einen sehr großen Datenbestand zu analysieren und um Muster zu erkennen. Dafür hat sich auch der Begriff Big Data etabliert. Oft sind das Daten, die durch Kundenkäufe entstehen: Wer kauft was, wann, wo und zu welchem Preis? Im Konsumgüterbereich entstehen dadurch am Point of Sale und im Online-Bereich (Surfverhalten im Internet) große Datenmengen, die sich entsprechend auswerten lassen, um mehr über das Kundenverhalten, Kaufpräferenzen und Kundengruppen (Kundensegmente) zu erfahren.