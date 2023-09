Dieser Prozess der Marketingplanung ist in vielen großen Unternehmen aber immer noch ein alljährliches Ritual – ohne Anpassung an ein verändertes Umfeld, neue Produkte und ohne kreative Ideen. In kleinen Unternehmen wird Marketingplanung dagegen viel zu wenig systematisch betrieben, von der Geschäftsleitung irgendwie mitgemacht.

Umso größer ist dann die Enttäuschung, wenn einzelne Marketingaktionen mit großem Aufwand durchgeführt werden, die Verkaufszahlen sich damit aber nicht verbessern.

Deshalb gilt: Marketingplanung ist ein wichtiger Prozess im Unternehmen, der zum einen von einem systematischen Vorgehen, zum anderen auch von Kreativität und Flexibilität gekennzeichnet sein sollte.