Beschreibung

Wurden aus der Fülle der möglichen Marketingaktionen die passenden ausgewählt und sind sie richtig umgesetzt? Diese Frage soll das Marketing-Controlling beantworten. Die Aufgabe des Marketing-Controllings ist es, die Marketingaktivitäten auf die Unternehmensziele auszurichten, die Wirkung der Marketingaktionen zu überprüfen und einzelne Marketingaktionen zu steuern und zu verbessern. Dazu definiert das Marketing-Controlling Kennzahlen, um zu bewerten, ob die Marketingbudgets zielgerichtet eingesetzt sind. Nutzen Sie die Vorlage Marketingziele aus den Unternehmenszielen und der Unternehmensstrategie ableiten, um im Rahmen der Marketingplanung die wichtigen Ziele festzulegen und dafür geeignete Marketingaktionen abzuleiten.

Eine strategische Frühwarnfunktion zeigt dem Marketing-Controlling, welche Marketingmaßnahmen wann sinnvoll sind. Dazu müssen Sie herausfinden, wie sich das Unternehmen und das Marketing insgesamt entwickeln und was sich im Umfeld, bei Kunden, in der Branche, unter den Wettbewerbern und in der Marketing-Forschung tut. Stellen Sie wichtige Informationen zusammen, die Ihnen als Frühwarnsystem dienen. Nutzen Sie dazu die Excel-Vorlagen Kundenzufriedenheit mit den Wettbewerbern vergleichen, Erfolgskennzahlen für Angebote und Aufträge ermitteln und Marktbeobachtung und Frühwarnsystem für den Vertrieb.

Der Erfolg der einzelnen Marketingaktionen wird im Rahmen des operativen Marketing-Controllings anhand von speziell für die Aktion ausgewählten Kennzahlen und durch Soll-Ist-Vergleiche überprüft. Welche Kennzahlen dabei eine Rolle spielen können, wird an mehreren beispielhaften Marketingaktionen sichtbar, die in diesem Handbuch-Kapitel erläutert werden. Mit den Excel-Vorlagen Marketingmaßnahmen zur Direktwerbung analysieren, Neukundenakquisition und Distributionsdichte analysieren und Werbeträger vergleichen können Sie Ihre einzelnen Marketingaktionen überprüfen und die Ergebnisse und Erfolge zusammenstellen.

Die Marketing Scorecard ist ein Kennzahlensystem, das zeigt, wie Indikatoren und Kennzahlen im Rahmen des Marketing-Controllings auf strategischer Ebene und auf operativer Ebene zusammenspielen. Dazu finden Sie hier ein Modell für eine Marketing Scorecard sowie einzelne Vorlagen zur Visualisierung der wichtigen Kennzahlen für Ihr Marketing.