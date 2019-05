Controlling mit Excel

Beschreibung

Für das Controlling und die Steuerung im Unternehmen nutzen die verantwortlichen Manager typische Kennzahlen. Die wichtigsten sind: Herstellkosten, Selbstkosten, Maschinenstundensatz, Personalstundensatz, Break-even-Absatz (Gewinnschwelle), Amortisationsfaktor, Barwert oder Kapitalwert, Return on Investment, Umsatzrentabilität, Produktivität, Economic Value Added, Weighted Average Cost of Capital, Cas Value Added oder Cashflow Cycle. Die Daten zur Berechnung dieser Kennzahlen werden in Excel-Vorlagen zusammengestellt, die Kennzahlen werden berechnet und in Diagrammen anschaulich dargestellt.

In diesem Handbuch-Kapitel finden Sie für diese und weitere Kennzahlen und Analysen insgesamt 55 Excel-Vorlagen, die Sie leicht an Ihre Anforderungen anpassen können; es wurden keine Makros verwendet. Die Vorteile dieser Werkzeuge sind:

Die Übersichten und Tabellen sind visuell anspruchsvoll aufbereitet. Sie machen damit anderen sichtbar, dass Sie Excel professionell einsetzen.

Hinweise zu den Excel-Vorlagen:

Wir stellen jedes Werkzeug einzeln vor. Kurze Erläuterungen zeigen, warum es hilfreich ist, wie Sie es einsetzen und worauf Sie achten sollten.

Alle Excel-Vorlagen sind formatiert und die Druckbereiche definiert. Sie müssen nur noch die Eingabedaten erfassen.

. Mit den Excel-Vorlagen können Sie in wenigen Minuten aussagekräftige und hochwertige Berechnungen sowie ansprechende Grafiken erstellen.

Mit den Excel-Vorlagen können Sie nicht nur die Kennzahlen ermitteln und darstellen, sondern auch weiterführende Controlling-Aufgaben erfüllen. Dabei helfen Vorlagen zu folgenden Verfahren und Methoden: