Wofür und wie die Kosten- und Leistungsrechnung eingesetzt wird

Mit Kostenrechnung bessere Entscheidungen treffen

In jedem Unternehmen, in dem Produkte hergestellt oder Dienstleistungen erbracht werden, fallen Kosten an. Um erfolgreich zu sein, Ziele zu erreichen und wirtschaftlich zu arbeiten, ist es notwendig, alle Kosten zu kennen, die im Unternehmen anfallen (können). Außerdem ist es wichtig, die Kosten nach ihrer Art zu unterscheiden, die Kostenverursacher zu kennen und damit die Kosten richtig zu verteilen.

Mit der Kostenrechnung schaffen Sie eine wichtige Voraussetzung für unternehmerische Entscheidungen und für die erfolgreiche Planung und Steuerung Ihres Unternehmens und Ihres Verantwortungsbereichs.

Dabei können Kosten nur dann richtig interpretiert und bewertet werden, wenn sie mit den Leistungen Ihres Unternehmens in Beziehung gesetzt werden. Erst dadurch kann die Wirtschaftlichkeit von Entscheidungen, Plänen oder Maßnahmen ermittelt werden. Deswegen wird die Kostenrechnung (fast) immer in Verbindung mit der Leistungsrechnung betrachtet – und von der Kosten- und Leistungsrechnung gesprochen.