Herstellkosten und Selbstkosten sind in vielen Unternehmen die Grundlage für die Preisplanung. Wenn Materialpreise plötzlich stark steigen, Energie immer teurer wird, dann müssen die Produktpreise und Listenpreise regelmäßig geprüft und angepasst werden – manchmal auch in kurzer Zeit. Ansonsten würde ein Verkauf zum Listenpreis zu einem Verlust für das Unternehmen führen.

Im Online-Handel gibt es schon seit geraumer Zeit das Konzept der dynamischen Preisgestaltung. Preise werden im Online-Shop automatisch angepasst, wenn sich die Nachfrage ändert. Dieses Konzept lässt sich auch auf die Beschaffung übertragen. Wenn das Angebot knapp und teuer wird, müssen Preise angepasst werden.

Dazu finden Sie in diesem Handbuch-Kapitel ein Excel-Tool, mit dem Sie Ihre Preise kalkulieren und vergleichen bei dynamischen Einzelkosten. Sie importieren mehrere Listen mit den unterschiedlichen Materialpreisen und Beschaffungskosten und analysieren, welche Effekte steigende Kosten auf den Verkaufspreis Ihrer Produkte haben. Insbesondere Vertrieb und Verkauf in Ihrem Unternehmen kann das Tool nutzen, um Angebote für Kunden zu erstellen und bei Bedarf im Verkaufsprozess an die jeweilige Kostensituation anzupassen.

Außerdem ist in diesem Handbuch-Kapitel Schritt für Schritt erläutert, wie Sie Herstellkosten, Selbstkosten und Verkaufspreise ermitteln und berechnen. Das sind die etablierten Methoden und Verfahren der Kostenträgerrechnung. Für die Berechnung finden Sie dazu mehrere Excel-Vorlagen für die Berechnung der Herstellkosten und der Selbstkosten mit Zuschlagskalkulation; in einer einfachen und einer nach Kostenarten differenzierten Variante.

Für die Kuppelproduktion und die Kalkulation von Handelsware sind zwei weitere Excel-Vorlagen in diesem Kapitel enthalten.