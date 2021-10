Wie Sie den Personalstundensatz berechnen

Personenbezogene Gemeinkosten pro Jahr berechnen

Die folgenden Kosten werden meist nicht für jede einzelne Person im Unternehmen ermittelt. Die entsprechenden Kosten liegen für alle Beschäftigte insgesamt vor und werden dann als Gemeinkosten auf eine einzelne Person verteilt. Üblich ist, die gesamten personenbezogenen Gemeinkosten durch die Zahl der Beschäftigen zu teilen.

Wenn die Kosten nicht über andere Ressourcen oder Kostenzuschläge in das Kundenangebot oder den Projektplan eingehen, werden sie dem Personalstundensatz zugerechnet. Das sind im Beispiel aus Abbildung 3:

Weiterbildungskosten (Zeile 20)

Zum Beispiel Teilnahmegebühren für Seminare oder für Literatur, die berechnet werden über den Verteilerschlüssel: Summe aller Weiterbildungskosten im Unternehmen geteilt durch die Zahl der Mitarbeitenden im Unternehmen.

Raumkosten (Zeile 21 bis 23)

Der durchschnittliche Flächenbedarf für die Person beträgt 15 qm. Die Gesamtkosten für den Unterhalt der Büros und Besprechungsräume wird geteilt durch die gesamte Flächenzahl im Unternehmen. Daraus ergibt sich ein Kostensatz pro Quadratmeter und pro Jahr (hier 120 Euro).

Energiekosten (Zeile 24 bis 26)

Der Gesamtverbrauch an Energie für Wärme, Kühlung und Strom ergibt sich aus der Abrechnung des Energieversorgers. Dieser Wert wird auf die Anzahl der Beschäftigten umgelegt. Mit diesem Verteilerschlüssel ergibt sich der Energiebedarf pro Person und pro Jahr. Die Kosten pro Kilowattstunde (kWh) leiten sich aus den Kosten des Energieversorgers ab.

Kostenumlagen (Zeile 27 bis 32)

Die allgemeinen Overhead- und sonstige Kosten werden auf die Person umgelegt, indem die jeweiligen Gesamtkosten durch die Zahl der Mitarbeitenden im Betrieb geteilt werden. In diesem Beispiel sind das:

Kosten für Lohnbuchhaltung und Personalverwaltung

Fahrzeugkosten (aus dem Flottenmanagement)

Versicherungen

Sachkosten für EDV, Telefon, Internet, Büromaterial

Hinweis: Grenzen Sie genau ab, wenn Sie an dieser Stelle nur die fixen Fahrzeugkosten einbeziehen (Steuer, Versicherung etc.); alle anderen, variablen Fahrzeugkosten dann aber gesondert über die Reisekosten in der Kostenplanung erfassen (Spritverbrauch etc.). Achten Sie darauf, dass keine Kosten doppelt erfasst werden.