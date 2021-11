Beschreibung

Ohne ein Budget kann im Unternehmen kein Projekt starten. Auch die Fachbereiche brauchen Ressourcen, Geld, Maschinen und Mitarbeiter, um alle Aufgaben angemessen zu erfüllen. Das Budget ist die Grundlage für alle Aktivitäten eines Bereichs und des Unternehmens insgesamt. Wer wie viel Budget erhält, ist in den Unternehmen ein schwieriger Aushandlungsprozess. Hier finden Sie Vorlagen, Argumentationshilfen und Excel-Vorlagen, damit Sie Ihre Aktivitäten planen, die Budgetplanung daraus ableiten und die passenden Budgets beantragen können.



Mit einer ausführlichen Anleitung zur Berechnung Ihrer Budgets und für die Budgetplanung leiten Sie aus Ihren Zielen, Rahmenbedingungen sowie aus der Absatzplanung und Ressourcenplan den wirklichen Geldbedarf ab. Nutzen Sie dazu die Vorlage Vorgehensweise bei der Budgetplanung (11 Seiten).



Maßgeblich sind die für Ihre Aktivitäten geplanten Kosten oder Auszahlungen. Diese stellen Sie in einem Finanzplan zusammen. Mit den Excel-Vorlagen Finanzplanung (auf Tages-, Monats- oder Quartalsbasis) berechnen Sie Ihren Budget-Bedarf.



Mit dem Formular zur Entscheidungsvorlage für die Budgetplanung können Sie Ihre Vorhaben, das Budget und den Ressourcenbedarf auf einer Seite übersichtlich darstellen. Damit überzeugen Sie den Budgetverantwortlichen, damit er die notwendigen Geldmittel freigibt.



Schließlich erläutern wir, wie Sie mit Zero Based Budgeting, Advanced Budgeting und Kaizen Budgeting die knappen Mittel und Budgets in Ihrem Unternehmen gezielt einsetzen, maximale Wirkung erzielen, Kosten sparen und flexibel auf aktuelle Situationen reagieren. Die moderne Budgetplanung muss flexibel und dynamisch sein.