Beschreibung

Nur mit einer richtigen Finanzplanung behält ein Unternehmen die Übersicht, ob es allen seinen Zahlungsverpflichtungen nachkommen kann. Ist das nicht der Fall, droht die Insolvenz. Deshalb ist die Finanzplanung eine zentrale Aufgabe eines jeden Unternehmens. Neben der kurzfristigen Liquiditätsplanung geht es dabei auch langfristig darum, den Kapitalbedarf zu ermitteln, der für neue Unternehmungen, Wachstum, Investitionen oder Entwicklungsprojekte notwendig ist.

In diesem Handbuch-Kapitel wird erläutert, wie Finanzplanung im Einzelnen funktioniert und welche Möglichkeiten zur Deckung des Kapitalbedarfs und des kurzfristigen Finanzbedarfs es gibt. Insbesondere für Unternehmensgründer und für den Businessplan ist der richtige und zuverlässige Finanzplan zwingende Voraussetzung für die Umsetzung. Nutzen Sie die Excel-Vorlagen in diesem Handbuch-Kapitel für die kurzfristige und langfristige Finanzplanung. Zum Beispiel auf Tagesebene, Monatsebene, Quartalsebene oder auf Jahressicht. Mit der Vorlage Kapitalbedarfsplanung können Sie aufgrund der relevanten Eingangsgrößen genau ermitteln, wie hoch der Kapitalbedarf ist. Dies wird in einem Balkendiagramm veranschaulicht.

Wenn akute Zahlungsprobleme drohen, braucht es eine tagesgenaue Finanz- und Liquiditätsplanung, die schnell und einfach durchgeführt werden kann und die zeigt, wie lange die Barmittel noch reichen und wie groß gegebenenfalls die Kapitallücke ist. Dabei hilft die Excel-Vorlage Liquiditätsplanung auf Tagesbasis für 2 Wochen Planungshorizont.

Außerdem sollten Sie berechnen, wie hoch die Kapitalkosten sind. Dafür können Sie die Excel-Vorlage zur Berechnung der Weighted Average Cost of Capital (WACC) nutzen. Und für weitere Analysen zur Finanzierung finden Sie in der Vorlage Kennzahlen zur Finanzanalyse entsprechende Indikatoren.

Schließlich finden Sie auch zwei Excel-Vorlagen für Ihre Businesspläne, in denen Sie die entsprechenden Planungen zu Umsatz, Kosten, Einzahlungen, Auszahlungen sowie zu Cashflows, Gewinn und Kapitalbedarf durchführen können. In der ausführlichen Variante erstellen Sie dazu eine komplette Planbilanz und Plan-Gewinn-und-Verlustrechnung.