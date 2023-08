Korrelationsanalyse durchführen

Eine weitere wichtige Entscheidungshilfe ist es, wenn ermittelt werden kann, ob es zwischen zwei beliebigen Merkmalen einen Zusammenhang gibt. Dies wird statistisch mithilfe bivariater Methoden festgestellt. Eine wichtige Methode dabei ist die Korrelationsanalyse. Die Annahme dabei ist: Wenn zwei Merkmale gut miteinander korrelieren (also voneinander abhängig sind), sind die Maßnahmen dazu wirtschaftlich.

Sie können so beispielsweise ermitteln, ob der Absatz an Mineralwasser (Merkmal A) in Ihrem Laden abhängig ist von der Außentemperatur (Merkmal B). Denn Sie vermuten, dass ein heißer Sommer förderlich für Ihren Umsatz ist.

Mit der folgenden Excel-Vorlage können Sie die Messwerte für zwei Faktoren beziehungsweise Merkmale (A, B) festhalten und dann automatisch den Korrelationskoeffizienten sowie die Parameter der linearen Gleichung, die den Zusammenhang mathematisch beschreibt, berechnen lassen.

Voraussetzung für die Korrelationsanalyse: Die beiden Merkmale sollten stetig oder quasi-stetig und mindestens ordinal skaliert oder sogar intervallskaliert sein. Möglich ist auch, dass ein Merkmal quasi-stetig und das andere nominal skaliert ist.