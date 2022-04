Mit der Kosten- und Leistungsrechnung ermitteln Sie alle Kosten für Ihr Unternehmen und verrechnen diese auf einzelne Bereiche sowie auf die Produkte und Dienstleistungen Ihres Unternehmens. Das erfolgt in drei Schritten mit der Kostenartenrechnung, Kostenstellenrechnung und Kostenträgerrechnung. Damit können Sie erkennen, wo Kosten anfallen und wie Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen richtig kalkulieren.

Dabei kommt es darauf an, die Kosten sachgerecht durch Schlüssel oder Verrechnungssätze zuzuordnen und die Kosten so zu verrechnen, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Grundlage dafür ist, dass Sie die Kosten richtig unterscheiden und entsprechenden Kategorien zuordnen. In diesem Handbuch-Kapitel werden die einzelnen Schritte der Kosten- und Leistungsrechnung erläutert und die Methoden dafür werden vorgestellt.

Für die Kostenartenrechnung und für die Einteilung der Kosten in die Kategorien, die Sie für Ihre Entscheidungen brauchen, können Sie die Vorlagen Kostenstrukturanalyse nach Kostenarten oder Analyse der Kostenarten nutzen. Notwendig für die Kostenstellenrechnung und die Berechnung der Verrechnungssätze ist der Betriebsabrechnungsbogen (BAB). Dafür finden Sie in diesem Kapitel zwei Excel-Vorlagen.



Für die Berechnung der Kalkulationssätze und für die Verrechnung der Kosten auf Produkte und Dienstleistungen finden Sie für die unterschiedlichen Methoden jeweils passende Excel-Vorlagen; zum Beispiel: Zuschlagskalkulation, Äquivalenzziffernkalkulation, Berechnung Maschinenstundensatz und Personalstundensatz oder Verrechnungssatz für ein Arbeitssystem.



Für die Leistungsrechnung und Erfolgsrechnung können Sie ebenfalls unterschiedliche Methoden einsetzen – je nachdem, welche Entscheidungen Sie treffen sollen und was die Rahmenbedingungen sind. Hilfreich sind die Deckungsbeitragsrechnung, die Stückkostenrechnung oder die Berechnung des Gewinns nach dem Gesamtkostenverfahren. Auch für diese und weitere Methoden finden Sie in diesem Kapitel Excel-Vorlagen für die Berechnungen.