Arbeitssystemkosten ermitteln

Mit der folgenden Excel-Vorlage ermitteln Sie den Stundensatz für ein Arbeitssystem bestehend aus Maschinen und Bedienpersonal. Dabei berücksichtigen Sie unterschiedliche Kostenarten wie Raumkosten, Energiekosten, Investitionskosten, Wartungskosten, Personalkosten und verfügbare Arbeitsstunden (pro Jahr).

Sie berechnen mit der Excel-Vorlage die variablen und fixen Kosten pro Leistungsstunde. Daraus ergibt sich der Stundensatz des Arbeitssystems. Außerdem können Sie diesen Stundensatz in Abhängigkeit vom tatsächlichen Beschäftigungsgrad, also von der Auslastung des Arbeitssystems (in Prozent) berechnen.