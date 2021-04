Wofür braucht es die Prozesskostenrechnung?

Prozesse durchleuchten und Kostentreiber erkennen

Im Rahmen der Prozesskostenrechnung wird das Unternehmen wie eine Wertkette betrachtet, in der einige Prozesse einen direkten Wert für den Kunden und damit für das Unternehmen schaffen; das sind die wertschöpfenden Prozesse. Andere Prozesse schaffen diesen Wert nur indirekt, indem sie Hilfsprozesse für die wertschöpfenden sind. Diese Hilfsprozesse finden in den sogenannten indirekten Bereichen statt. Beispiele sind: Forschung und Entwicklung, Personalabteilungen, Informationsdienste oder Geschäftsführung.

Um in solchen Bereichen die Ursachen für hohe Kosten zu identifizieren, sind drei Schritte notwendig:

Schritt 1: Suchbereich für Kostentreiber eingrenzen

Wer die Prozesskostenrechnung anwendet, will mehr Transparenz in diesen indirekten Unternehmensbereichen haben. Dazu werden im ersten Schritt die Prozesse, Abläufe und Tätigkeiten genau analysiert. Die zentrale Ausgangsfrage ist jeweils: „Was kostet uns das eigentlich wirklich?“ Prozesse, deren Kosten unbekannt sind, können beispielsweise sein:

Planung und Abwicklung von Aufträgen

Bearbeitung von Kundenreklamationen

Neubesetzung von Stellen

Durchführung von Schulungen

Teilnahme an einer Messe

Schritt 2: Kostentreiber identifizieren

Im zweiten Schritt werden die Kostentreiber ermittelt. Das sind die Faktoren, die im Wesentlichen bestimmen, wie teuer solch ein Prozess wird. Das hängt von der Leistungsmenge ab. Beispiel: In der Personalentwicklung mit Schulungen und Seminaren kann die Anzahl der Seminare selbst oder die Anzahl der Seminarteilnehmenden Leistungsmenge und damit Kostentreiber sein. Das heißt, je mehr Seminare organisiert werden und je mehr Teilnehmende es gibt, desto höher die Kosten im Prozess Schulung und Seminare.

Kriterien für die Definition von Kostentreibern sind:

Die Kostentreiber müssen messbar, planbar und damit kalkulierbar sein.

Es muss eine Korrelation mit den Prozesskosten geben; die Höhe der Gesamtkosten (alle Kostenarten) in diesem Prozess ist direkt abhängig von der Anzahl oder Menge der Kostentreiber.

Der Aufwand, die Kostentreiber zu messen und zu erfassen, muss sich im Rahmen halten.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sollten anhand der Kostentreiber erkennen können, dass sie die Höhe der Gesamtkosten maßgeblich beeinflussen; das schärft deren Kostenbewusstsein.

Schritt 3: Verrechnung der Prozesskosten auf die Kostentreiber

Im dritten Schritt werden die jeweiligen gesamten Prozesskosten in Bezug zum Kostentreiber gesetzt. So ergibt sich der Prozesskostensatz, der für die Planung und Optimierung von Prozessen sowie für die Verrechnung genutzt werden kann. So kann beispielsweise genau berechnet werden, was ein Seminar mit 20 Teilnehmenden kostet. Daraus lässt sich dann der Preis ermitteln, der einem Seminarteilnehmer berechnet werden sollte, damit der Prozess Schulungen und Seminar kostendeckend arbeitet.