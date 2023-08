Operative Ebene zur Zusammenarbeit zwischen Shared Service Center und Fachbereich

Auf der operativen Ebene wird der regelmäßige Austausch der Leistungen koordiniert bezüglich Zeit, Menge und Qualität. Auslöser für diese operative Abwicklung sind planbare Ereignisse wie das Monatsende für die Gehaltsabrechnung, der Ausfall eines PCs für den Anruf beim IT-Service oder die Vertragsgestaltung mit Kunden für eine Rechtsberatung.

Damit die Fachbereiche die Dienstleistungen des Shared Service Centers überhaupt nutzen – und nicht eigene Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter dafür einsetzen und so eine „Schattenorganisation“ aufbauen, muss es Anreize geben. Deshalb muss das Shared Service Center informieren, welche Leistungen es gibt. Es muss diese Leistungen bewerben und dafür sorgen, dass die Kunden gute Erfahrungen machen und deshalb das Shared Service Center im Unternehmen weiterempfehlen.

Wenn eine Leistung in Anspruch genommen wird, wird dafür ein Preis bezahlt. Der orientiert sich an den Kosten, die das Shared Service Center für diese Leistung und die dafür notwendigen Prozesse hat. Der Preis wird innerhalb des Unternehmens entsprechend verrechnet, also dem Fachbereich vom Budget entnommen und dem Shared Service Center als Umsatz gutgeschrieben.

Schließlich werden auf operativer Ebene auch Probleme besprochen, die sich in der Praxis zeigen. Ziel ist, dass die Zusammenarbeit zwischen Shared Service Center und Fachbereich funktioniert und dass die internen Kunden zufrieden sind.

Die folgende Abbildung zeigt die Abstimmungen zwischen Shared Service Center und Fachbereichen auf der Management und der operativen Ebene noch einmal in der Übersicht. Benannt sind die Aufgaben und Aspekte, die dabei abgestimmt werden.