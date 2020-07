Erfolgsrechnung für Profit-Center mit Verrechnungspreisen und Kostenverteilung

Interne Verrechnungspreise richtig festlegen

Wie für ein Unternehmen gilt auch für Profit-Center: Der Umsatz ergibt sich aus Leistungsmengen (Absatz) und Preisen. Wenn es seine Leistungen nicht (nur) für externe Kunden, sondern (auch) den internen Kunden anbietet, muss der Preis intern ermittelt oder festgelegt werden.

Beispiel: Ein Profit-Center entwickelt und produziert spezielle Produkte und „verkauft“ diese an unternehmenseigene Vertriebsgesellschaften, die weltweit in unterschiedlichen Ländern aktiv sind. Diese müssen die Leistungen beim Profit-Center kaufen, bevor sie diese zu selbst festgelegten Preisen an die eigentlichen Kunden des Unternehmens weiterverkaufen. In diesem Fall müssen interne Verrechnungspreise ermittelt werden. Diese können sich an Marktpreisen oder an den Herstellkosten orientieren.

Marktpreise

Der Verrechnungspreis, den das Profit-Center von seinen internen Kunden verlangt, entspricht dem, was auch ein externer Lieferant für ein gleichwertiges Produkt verlangen und berechnen würde. Dabei muss geprüft werden, wie Gewinnzuschläge behandelt werden. Zu hohe Gewinnzuschläge können das Produkt gegenüber dem Endkunden unnötig verteuern. Das Profit-Center muss aber auch die Möglichkeit haben, einen Gewinn oder Profit zu erzielen – insbesondere dann, wenn sein Erfolg an der Höhe des Gewinns festgemacht wird.

Herstellkosten

Es werden mithilfe der Kostenrechnung die internen Herstellkosten ermittelt, so wie das für das Unternehmen insgesamt auch üblich ist. Der Verrechnungspreis ergibt sich aus den Herstellkosten oder Selbstkosten der jeweiligen Leistung. Gegebenenfalls kann ein Gewinnzuschlag addiert werden, der aus Sicht des Gesamtunternehmens und der betroffenen Profit-Center akzeptabel und gemeinsam vereinbart ist.

Frei aushandeln

Verrechnungspreise können auch frei zwischen Profit-Centern ausgehandelt werden; es wird dann ein eigener, interner Markt simuliert. Dabei wird deutlich, wie stark die Profit-Center eines Unternehmens untereinander verflochten sind. Ist diese innerbetriebliche Leistungsverflechtung zu stark, kann dies ein Hinweis sein, Profit-Center zusammenzulegen.