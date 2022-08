Wenn Ihr Unternehmen an anderen Unternehmen beteiligt ist, brauchen Sie ein Beteiligungscontrolling. Es liefert Informationen über die Erfolge dieser Beteiligungen für Ihr Unternehmen und über die damit verbundenen Potenziale.

Die Planung, Steuerung und Kontrolle von Beteiligungen erfolgt auf der Basis von Kennzahlen. Dafür sind für Sie in diesem Handbuch-Kapitel mehrere Excel-Vorlagen vorbereitet, die Gewinne und Ertragspotenziale sichtbar machen. Beispiele:

Übersicht der Unternehmensbeteiligungen nach Anteil am Unternehmen und ihrem Buchwert

Zusammenstellung von Finanz-Kennzahlen wie Rentabilität, Liquidität, Deckungsgrad, Vermögensintensität, Umsatz oder Jahresüberschuss für mehrere Beteiligungen

Gewinn vor und nach Steuer bei Erhalt von Dividenden oder bei Veräußerung einer Beteiligung

Neben Kennzahlen zur Finanzsituation gibt es auch solche, die die Produktivität und strukturelle Merkmale, wie etwa die Zusammensetzung der Belegschaft beschreiben. Hier geht es um Kennzahlen wie Fluktuation, Krankenquote oder Weiterbildung. Stellen Sie mit diesen Excel-Vorlagen wichtige Personal-Kennzahlen für mehrere Beteiligungen zusammen.

Daneben erhalten Sie mehrere Vorlagen, mit denen Sie den Wert eines Unternehmens, an dem Sie beteiligt sind, berechnen können. Beispiele:

Berechnung des Unternehmenswerts nach dem Ertragswertverfahren

Berechnung des Unternehmenswerts nach dem Multiplikatorverfahren

Bewertung nach Sum-of-the-Parts-Verfahren

Stuttgarter Verfahren zur Unternehmensbewertung

Die Beteiligung an anderen Unternehmen hat steuerliche Effekte. Wenn Gewinn an Ihr Unternehmen ausgeschüttet wird oder wenn Sie ein Tochterunternehmen verkaufen, fallen Steuern an. Mit den hier vorgestellten Excel-Vorlagen berechnen Sie die Höhe der einzelnen Steuerarten und den verbleibenden Gewinn, abhängig von Ihrer Gesellschaftsform.