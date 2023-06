Durchbruchziele, Beteiligung und Catchball-Prozess bei Hoshin Kanri

Zielklausuren durchführen

Für alle Ebenen sind Zielklausuren ein geeignetes Instrumentarium, um Ziele und Strategien gemeinsam zu erarbeiten. Dazu treffen sich die Führungskräfte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der unterschiedlichen Ebenen und Bereiche (mindestens) einmal pro Jahr, um Ziele, Strategien und Pläne zu besprechen und dann gemeinsam festzulegen.

Ausgangspunkt sind die Ziele, die die Geschäftsleitung mit ihren Aufsichtsgremien, Eigentümern, Stakeholdern sowie mit dem Management der nächsten ein bis zwei Führungsebenen auf der ersten Ebene erarbeitet. Diese werden bei Hoshin Kanri in Form der Vision, der Durchbruchziele sowie der Jahresziele für das Unternehmen festgelegt.

In weiteren Zielklausuren der Ebenen zwei und drei werden diese übergeordneten Ziele durch die Vorgesetzten vorgestellt. Hierbei handelt es sich um Zielsetzungen.

Beispiel: Die Unternehmensleitung hat einen Geschäftsplan mit ihrem Aufsichtsgremium vereinbart, in dem eine Kostensenkung von fünf Prozent geplant wird. Führungskräfte können in Zielklausuren alles vereinbaren, nur nicht Ziele, die in der Summe zu weniger Kostensenkung führen. So führen Zielvereinbarungen einer Ebene für die nächste Ebene zu Zielsetzungen.