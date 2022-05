Wie Sie bei Zielverhandlungen und Zielvereinbarungen vorgehen

Zielvereinbarungsgespräche führen

Wer als Führungskraft und Vorgesetzter Zielvereinbarungsgespräche durchführen will, gliedert diese am besten in drei Schritte:

Vorbereitung Durchführung Überprüfung

Im Einzelnen müssen in diesen drei Schritten folgende Dinge geklärt oder getan werden: