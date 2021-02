Beschreibung

Wie motiviere ich mich und wie motiviere ich andere? Diese Frage hat im Rahmen der Mitarbeiterführung und der Organisationsentwicklung eine fast mythische Bedeutung. Denn vieles im Unternehmen hängt von der Motivation und Selbstmotivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ab. In diesem Handbuch-Kapitel geben wir einen Überblick über bekannte Motivationstheorien und regen in der Vorlage Gedankenexperiment: Was ist Motivation? dazu an, diese Theorien zu reflektieren. Damit wird klar, was Motivation ist und wie sie erklärt werden kann. Indizien für die Selbstmotivation und damit für Ihren inneren Antrieb gibt die Vorlage Die eigenen Lebensmotive erkennen. Denn das Muster Ihrer bisherigen Verhaltensweisen spiegelt Ihre innere Motivation wider. Was wen motiviert, hängt stark von den individuellen Motivatoren eines Menschen ab. Wie Sie als Führungskraft diese Motivatoren erkennen und zur Leistungssteigerung nutzen, erfahren Sie unter anderem in der Checkliste Einflussfaktoren auf die Motivation der Mitarbeiter. Für die Selbstmotivation – ob als Führungskraft oder Mitarbeiter – sollten Sie Ihre eigenen Erfolge analysieren. Hierfür hilft Ihnen die Mindmap Eigene Motivationsfaktoren anhand von Erfolgen analysieren, die Sie mit der Checkliste Auswertung der Motivationsfaktoren interpretieren und für die Selbstmotivation bei wichtigen Aufgaben nutzen können.



Die Selbstmotivation kurbeln Sie bei sich und bei anderen an, wenn Sie den Sinn einer Tätigkeit kennen bzw. vermitteln. Hierzu hilft die Entwicklung einer Vision, verbunden mit den persönlichen Zielen weiter. Halten Sie Ihre persönliche Zielplanung in der gleichnamigen Vorlage fest.



Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zeigen von sich aus Eigeninitiative. Wie Sie diese stärken und damit innere Kündigungen vermeiden, haben wir anhand von Tipps für die Arbeitsgestaltung zusammengestellt. Nutzen bzw. berücksichtigen Sie dazu auch die Check-Up-Fragen und Aspekte in der Vorlage Eigeninitiative fördern, innere Kündigung vermeiden.