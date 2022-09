Die Leistung, die ein Mitarbeiter, ein Team oder eine Abteilung im Unternehmen erbringt, wird in Form einer Kennzahl gemessen und dargestellt. Key Performance Indicators (KPI) sind einfache und verständliche Leistungsindikatoren. Als Schlüsselkennzahlen konzentrieren sie sich auf die entscheidenden Erfolgsfaktoren. Doch nur, wenn Sie die wirklich wichtigen Ziele Ihres Unternehmens kennen, können Sie die KPIs auch definieren.

Machen Sie deshalb eine Bestandsaufnahme Ihrer Reports und Kennzahlen. Mit dem Modell des unternehmerischen Regelkreises wird sichtbar, was die wichtigen Kennzahlen und Indikatoren leisten müssen und wie Sie die Leistungen messen. Dafür können Sie unsere Vorlage Der unternehmerische Regelkreis nutzen.

Ohne Ziele keine KPIs. Ob fürs Unternehmen insgesamt, einzelne Bereiche oder für Projekte. Halten Sie fest, welche Ziele, Vorgaben und Strategien für Ihren Verantwortungsbereich gelten. Welche davon sind besonders wichtig und warum? Dafür nutzen Sie unsere Vorlage Ziele als Grundlage für Key Performance Indicators.

Wenn Sie Ihre Key Performance Indicators festlegen, sollten Sie sich auf drei bis fünf Kennzahlen beschränken. Wenn Sie mehr Kennzahlen benötigen, nehmen Sie zwar auch diese in Ihr Kennzahlen-Cockpit auf, doch sollten Sie dann Prioritäten setzen. Denn Sie können Ihre Leistungen nur dann messen und steuern, wenn Sie einen einfachen und schnellen Überblick haben; genau dafür können Sie unterschiedliche Dashboards erstellen.

Deshalb ist die Darstellung so wichtig. Visualisieren Sie Ihre Kennzahlen mit den zahlreichen Excel-Arbeitsmappen aus diesem Handbuch-Kapitel, zum Beispiel Kennzahlen zum Deckungsbeitrag, Cashflow-Cycle, Kostenverlauf oder Kennzahlen zur Produktivität im Teamvergleich. Sie können diese leicht an Ihre eigenen Anforderungen anpassen und so Ihre eigenen Dashboards für die für Sie wichtigen Kennzahlen entwickeln. Damit haben Sie die entscheidenden Kennzahlen im Blick und können diese auch anderen vermitteln.