Beschreibung

Sie wollen wissen, was Ihr Unternehmen leistet und wo es sich verbessern muss? Dann müssen Sie die Leistung messen. Dies können Sie mit der Balanced Scorecard (BSC) tun. Die Balanced Scorecard zeigt die Leistungen Ihres Unternehmens aus den vier Perspektiven Finanzen, Kunden, Prozesse sowie Lernen und Entwicklung anhand von Kennzahlen. Diese Kennzahlen müssen Sie zunächst erarbeiten. Mit unserer Vorlage Unternehmensziele und ihre Kennzahlen erarbeiten ermitteln Sie Schritt für Schritt die Kennzahlen, die für Ihr Unternehmen entscheidend sind.



Kennzahlen für die Finanzperspektive sind zum Beispiel Umsatz, Gewinn, Return on Investment oder Cashflow.

sind zum Beispiel Umsatz, Gewinn, Return on Investment oder Cashflow. Kennzahlen für die Kundenperspektive sind zum Beispiel der Anteil an Weiterempfehlungen, das Wachstum der Neukundenabschlüsse oder die Wartezeiten an der Kasse.

sind zum Beispiel der Anteil an Weiterempfehlungen, das Wachstum der Neukundenabschlüsse oder die Wartezeiten an der Kasse. Kennzahlen für die Beschreibung der Geschäftsprozesse sind zum Beispiel die Entwicklungszeit, die Herstellkosten oder die Reaktionszeiten bei Anfragen und Beschwerden.

sind zum Beispiel die Entwicklungszeit, die Herstellkosten oder die Reaktionszeiten bei Anfragen und Beschwerden. Kennzahlen bezüglich der Lern- und Entwicklungsperspektive bzw. Mitarbeiterperspektive können die Anzahl von Verbesserungsvorschlägen, Schulungstage, aber auch der durchschnittliche Krankenstand oder die Fluktuationsrate sein.

Zu jeder Perspektive der Balanced Scorecard haben wir eine Vorlage zur Analyse der Kennzahlen für Sie zusammengestellt. Sie finden zahlreiche Excel-Vorlagen, mit denen Sie Ihre Kennzahlen festlegen, erheben und visualsieren können. In der Vorlage Balanced Scorecard mit unterschiedlicher Visualisierung der Kennzahlen finden Sie zum Beispiel eine Ampel-Darstellung oder ein Tacho-Diagramm.



Daneben gibt es mögliche weitere Perspektiven wie etwa die Lieferanten-, die Kreditgeber- oder die Forschungsperspektive. Auch hier finden Sie in unserer Vorlage Analyse der Kennzahlen für weitere Perspektiven ein hilfreiches Instrument.



Eine Balanced Scorecard können Sie nicht allein entwickeln und in Ihrem Unternehmen umsetzen. Sie müssen mit Ihren Mitarbeitern gemeinsam erarbeiten, welche Kennzahlen maßgeblich für Ihren Erfolg sind. Dies können Sie im Rahmen eines Workshops tun. Mit unserer Vorlage Workshop zur Einführung einer Balanced Scorecard geben wir Ihnen einen Ablaufplan für die Tagesordnungspunkte an die Hand und bieten Hilfestellung für die Moderation des Workshops.



Damit stellen Sie auch sicher, dass die Kennzahlen von allen Mitarbeitern verstanden und in der Praxis beachtet und angewendet werden. Sie leiten daraus einzelne Maßnahmen oder umfassende Projekte ab, mit denen die Leistung Ihres Unternehmens gezielt verbessert werden. Nutzen Sie dazu die Vorlage Strategische Aktionen für die Verbesserung der Kennzahlen planen.