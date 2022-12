Sustainability Balanced Scorecard (SBSC) erstellen

Nutzen Sie die folgenden Sustainability Balanced Scorecards (SBSC) in unterschiedlichen Darstellungsvarianten. Darin finden Sie die sieben Kernthemen Organisationsführung, Menschenrechte, Arbeitspraktiken, Umwelt, Faire Betriebs- und Geschäftspraktiken, Konsumentenanliegen sowie Einbindung und Entwicklung der Gemeinschaft als Perspektiven wieder. Beachten Sie dabei:

Decken Sie alle Kernthemen durch relevante Aktivitäten Ihres Unternehmens ab. Dabei können Sie auch mehrere Kernthemen innerhalb einer Perspektive abdecken. Zum Beispiel findet sich das Kernthema Menschenrechte in der Perspektive Arbeitspraktiken wieder.

Sie können die einzelnen Perspektiven umbenennen. Zum Beispiel kann die Perspektive Umwelt das Thema Recycling beinhalten, das ursprünglich in der klassischen BSC unter der Perspektive Prozessperspektive aufgeführt war.

Integrieren Sie die SBSC in Ihr Managementsystem, um die Strategie der Unternehmensverantwortung langfristig zu verfolgen.

Passen Sie die SBSC regelmäßig an veränderte Anforderungen an.

Legen Sie Ziele, Kennzahlen, existierende Vorgaben und Unternehmensaktivitäten zu jeder Perspektive fest und tragen Sie diese in eine der folgenden Vorlagen ein. Zum Beispiel so: Für die Perspektive Arbeitspraktiken können Sie das Handlungsfeld Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz festlegen. Hierfür zielen Sie darauf ab, die Sicherheit zu erhöhen. Eine Kennzahl ist die Anzahl der Arbeitsunfälle, die Sie auf 0 (Vorgabe) reduzieren möchten. Beschreiben Sie hierfür die Unternehmensaktivitäten wie Umgang mit Schutzkleidung.