Strategy Maps entwickeln

Beschreibung

Die Strategy Map ist ein einfaches und hilfreiches Werkzeug, um Strategien zu entwickeln und im Unternehmen umzusetzen. Denn als „Bild der Unternehmensstrategie“ macht die Strategy Map für alle Mitarbeiter nachvollziehbar und verständlich, was die Strategie des Unternehmens ist und wie sie als Mitarbeiter bei der Verwirklichung mitwirken können. Die Strategy Map ergänzt die Balanced Scorecard eines Unternehmens und ist ähnlich aufgebaut.



Erarbeiten Sie mit der ausführlichen Schritt-für-Schritt-Anleitung Strategieentwicklung und Strategieumsetzung mit Strategy Maps die passende Strategie für Ihr Unternehmens. Sie leiten die strategischen Bausteine aus den Anforderungen der Stakeholder und aus den übergeordneten Vision und Mission sowie aus den Zielen ab.



Nutzen Sie die Grafik-Vorlage Strategy Map mit strategischen Erfolgsfaktoren nach Kaplan und Norton für das Bild Ihrer Unternehmensstrategie. Damit machen Sie allen Mitarbeitern klar sichtbar und verständlich, was für alle wichtig ist. Im Handbuch-Kapitel werden die einzelnen Erfolgsfaktoren und grundlegende (generische) Strategien ausführlich erläutert.



Außerdem finden Sie weitere Vorlagen für die Analyse der bestehenden Strategie, des Umfelds und der Trends. Mit der Excel-Vorlage Ziele und Strategien bewerten erkennen Sie deren jeweilige Bedeutung.



Ergänzend zum Bild der Strategy Map helfen die Vorlagen Strategie und strategische Leitsätze erarbeiten sowie Strategische Regeln formulieren bei der Kommunikation und Umsetzung im Alltag Ihres Unternehmens. Diese machen allen Mitarbeitern klar, wie sie handeln sollen. In der Mindmap Methoden und Werkzeuge der Strategiekommunikation finden Sie eine Fülle von Möglichkeiten und Medien, um Strategien im Unternehmen und außerhalb zu erklären und zu vermitteln.