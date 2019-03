Strategieumsetzung mit Hoshin Kanri

Beschreibung

Unternehmen investieren viel Zeit und Geld in die Zielplanung und Strategieentwicklung. Aber sie tun sich schwer damit, diese Ziele und Strategien dann auf allen Ebenen und mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzusetzen. Vieles versandet oder landet in der Schublade. Hoshin Kanri ist eine Methode und Vorgehensweise, mit der die Strategieumsetzung gelingen soll. Sie basiert auf Prinzipien und Werkzeugen des Lean Managements, des Kaizen und des Qualitätsmanagements. Daneben hat sie einige besondere Merkmale.

Ziele werden in mehreren Kaskaden von der Vision des Unternehmens bis zu den Jahreszielen einzelner Teams und Mitarbeiter heruntergebrochen. Grundlage sind langfristige und besonders ambitionierte Durchbruchziele, die Sie für Ihr Unternehmen mit der Vorlage Durchbruchziele festlegen erarbeiten und dann richtig formulieren können.

Diese Durchbruchziele werden dann für alle Unternehmensbereiche in Jahresziele und Pläne überführt. Dies erfolgt in mehreren Stufen und durch einen intensiven Abstimmungsprozess mit allen Betroffenen; die sogenannte Catchball-Methode. Die Abstimmung erfolgt in Zielklausuren. Mit einem Regieplan für solche Zielklausuren können Sie diese für Ihre Ziele und Pläne vorbereiten und planen.

Der Vorteil ist: Am Ende sind die Ziele und Pläne für alle verbindlich und alle wissen, was sie tun sollen. Das wird bei Hoshin Kanri in der X-Matrix festgelegt und dargestellt. In diesem Handbuch-Kapitel erhalten Sie eine solche X-Matrix als Excel-Vorlage.

Ob die Ziele erreicht und die Strategien am Ende umgesetzt werden, zeigt sich mit den Projekten, Aktivitäten und Maßnahmen, die in allen Unternehmensbereichen dafür realisiert werden. Auf die Umsetzung kommt es also bei Hoshin Kanri maßgeblich an. Diese erfolgt in einem PDCA-Zyklus: Planen, Durchführen, Prüfen, Verbessern. Als Werkzeuge für diesen Umsetzungsprozess eignen sich insbesondere der Lean A3-Report sowie der Hoshin Kanri-Aktionsplan. Dafür finden Sie in diesem Kapitel ebenfalls fertige Vorlagen. Schließlich können Sie mit der Excel-Vorlage Maßnahmenplan, Ressourcen und Budget für Hoshin Kanri für jede einzelne Aktion dann eine Bedarfs- und Ressourcenplanung durchführen.