SWOT-Analyse für die Strategieplanung

Chancen nutzen, Risiken vermeiden

Chancen und Risiken, die sich aus der Entwicklung der Umfeldfaktoren ergeben, sind oft schwierig einzuschätzen und zu bewerten. Denn hier blicken Sie in die Zukunft, die sich nicht vorhersagen lässt. Es ist immer offen, ob eine Entwicklung so eintritt, wie vermutet, ob sie so stark ist und so schnell vonstattengeht. Gerade beim Nutzen von Chancen spielt das Timing eine große Rolle.

Mit den Ergebnissen der SWOT-Analyse können Sie eingrenzen und besser abschätzen, wie sich die vielen möglichen Einflussfaktoren entwickeln und welche Folgen dies für Ihr Unternehmen haben könnte. Durch die Kombination von Chancen und Risiken mit den Stärken und Schwächen des Unternehmens können Sie Potenziale besser nutzen und Gefahren gezielt eingrenzen oder vermeiden. Aus der SWOT-Analyse lassen sich folgende Möglichkeiten ableiten:

Chancen sind Möglichkeiten und Potenziale, die Sie nutzen sollten.

Durch die entsprechenden Einflussfaktoren aus dem Umfeld ergeben sich zusätzliche Marktpotenziale oder neue Kundensegmente. Außerdem können Sie dadurch vielleicht Ihre Produkte verbessern oder die Kosten dafür senken. Wichtig ist, die Chancen zu erkennen und richtig zu bewerten. Dann braucht es Ideen, Projekte und Ressourcen, um sie zu erschließen.

Risiken lassen sich selten ganz vermeiden.

Risiken, Bedrohungen und Gefahren für Ihr Unternehmen müssen eingeschätzt werden im Hinblick auf die Wahrscheinlichkeit, mit der sie eintreten und auf die Bedeutung und die Folgen für das Unternehmen. Einige Risiken kann man eingehen, andere sollten soweit wie möglich vermieden werden, indem Alternativen gesucht, neue Produkte entwickelt oder andere Kundensegmente angesprochen werden.