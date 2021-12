Stärken und Schwächen des Unternehmens als Grundlage der Pressearbeit

Hinweis: Unique Selling Position des Unternehmens

Bei der Einschätzung der Stärken müssen PR-Verantwortliche in der Lage sein, die Unique Selling Position (USP) ihres Unternehmens herauszuarbeiten, also sein Alleinstellungsmerkmal im Vergleich zu anderen Unternehmen. Nur wer seine individuelle Besonderheit oder Einzigartigkeit, seinen besonderen Vorteil und seine Stärke eindeutig definieren kann, hat die Chance, den Weg in die Medien zu finden und sich darin nachhaltig zu behaupten.