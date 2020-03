Handout erstellen

Beschreibung

In einem Handout fassen Sie alle wichtigen Informationen zu Ihrem Vortrag oder Ihrer Präsentation schriftlich zusammen. Damit können die Zuhörerinnen und Zuhörer sowie nicht Anwesende nachlesen, was Sie gesagt haben und was Sie mitteilen oder vermitteln wollen. Zudem kann das Handout eine Dokumentation und ein Nachweis sein, dass die entsprechenden Informationen weitergegeben wurden.

Damit sich der Aufwand für das Erstellen des Handouts lohnt, sollten Sie klären, wer die Adressaten sind, was diese wissen müssen oder wissen wollen und wie Sie die Informationen entsprechend zusammenstellen. Das Handout sollte die gleiche Struktur haben wie Ihr Vortrag. Die Inhalte sollten einfach, nachvollziehbar und verständlich formuliert und dargestellt werden. Dabei sollte das Handout so umfangreich wie nötig (alle Informationen sind enthalten) und so knapp wie möglich (nichts Unwichtiges) gestaltet sein.

Nutzen Sie die Vorlagen Struktur, Gliederung und Inhalte für eine Präsentation oder Handout für einen Verbesserungsvorschlag oder eine Idee als Raster für Ihre Struktur und als Hilfe für die Stoffsammlung für Ihre Präsentation und für das Handout. Die grundlegende Struktur für jede Art der Informationsvermittlung ist in der Übersicht Grundstruktur der Präsentation dargestellt.

Welche Elemente Sie in einem Handout einsetzen und wie Sie die Texte im Handout formulieren, ist in diesem Handbuch-Kapitel ausführlich und anhand von Beispielen dargestellt. Sie finden diese in den beiden Muster-Vorlagen Handout mit Drei-Spalten-Struktur und Handout als Fließ-Struktur aufbereitet. Die Muster-Vorlagen können Sie auch als Formblätter für Ihre Handouts nutzen.

Manche Handouts haben wie ihre zugrundeliegenden Vorträge einen speziellen Zweck. Deshalb sind in diesem Handbuch-Kapitel weitere Handout-Vorlagen für Sie vorbereitet. Nutzen Sie diese für folgende Zwecke: Entscheidungsvorlage, Management Summary, Projektzwischenbericht, Strategie-Vorschlag, Betriebsversammlung oder für eine Unternehmenspräsentation.