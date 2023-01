Verteilung und Aufteilungsschlüssel festlegen

In den Zeilen 22 bis 26 in Abbildung 24 geben Sie an, nach welchen Schlüsseln die Kostenarten vom Gebäude (Gesamtkosten) auf den Raum (anteilige Kosten) verteilt werden können. Möglich sind:

Verteilung nach Nutzungsfläche (qm)

Verteilung nach Anzahl der Personen, die alle Räume im Gebäude und die den Raum nutzen können

Anteil nach Verbrauch; insbesondere bei Energie

direkte und vollständige Zuordnung von Kosten zum Raum; weil entsprechend messbar und zurechenbar

Die verrechenbare Nutzung des Gebäudes kann von der Gebäudefläche abweichen (Zellen B23 und C23), wenn einzelne Räume nicht vermietet werden können sowie aufgrund von allgemeinen Flächen wie Treppenhaus, Keller etc. Wenn Lagerfläche betrachtet wird, kann die Fläche der verrechenbaren Nutzung auch größer sein als die Gebäudefläche; wenn das Lager mehrere Ebenen hat.

Die Verteilung nach Verbrauch kann deshalb unabhängig von Fläche oder Personenzahl eingetragen werden, weil einzelne Räume vielleicht aufgrund ihrer technischen Ausstattung spezielle Verbräuche haben.