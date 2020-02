Beschreibung

Ein guter Text im Berufsalltag ist der Text, der prägnant und freundlich geschrieben ist. Lesen Sie, wie unterschiedliche Textarten für die tägliche Kommunikation im Unternehmen am besten geschrieben werden. Behandelt werden die Textformen E-Mail, Management Summary, Verbesserungsvorschlag, Momo und Aktennotiz sowie Bericht. Außen vor bleiben spezifische Texte, die sich an Kunden oder andere Stakeholder Ihres Unternehmens richten (Angebote, Prospekte, Werbebriefe, Geschäftsberichte).



Wenn Sie im Beruf Texte überzeugend, verständlich und motivierend schreiben wollen, ist beim Schreiben von Texten wichtig,

dass Sie die die passenden Inhalte zusammenstellen.

dass Sie die Inhalte überzeugend strukturieren und gliedern.

dass Sie die angemessenen Worte finden.

dass Sie sich beim Text auf das Wesentliche konzentrieren.

dass Sie mit Ihrem Text Wirkung erzeugen.

Damit Ihr Text diese Anforderungen erfüllt, haben wir für Sie eine Reihe von Praxistipps und Beispielen zusammengestellt. Die Vorlage Texte schreiben mithilfe der W-Fragen soll Ihnen Anregungen und Hinweise geben, an was Sie grundsätzlich immer denken sollten - und wenn es vor dem Schreiben nur wenige Sekunden sind.



Wenn Sie Texte für Ihren Berufsalltag schreiben, sollten Sie immer das Wichtigste zu Beginn des Textes nennen. Dann folgen Informationen, Argumente, Belege und Beispiele. Nutzen Sie für Ihren Text das Gliederungsschema der Vorlage Gliederungsschema und Inhalte für Texte als allgemeine Gliederung und Struktur für alle Textarten.



Beim Schreiben im Berufsalltag kommt es auch auf einen angemessenen Ton an. Schulz von Thuns Kommunikationsmodell ist ein hilfreicher Ansatz, um Missverständnisse in der Kommunikation zu vermeiden und einen angemessenen Schreibstil zu finden. Anhand von Beispielformulierungen zeigen wir, wie die vier Ebenen der Kommunikation je nach Kommunikationsstil angesprochen werden können.



Schließlich zeigen wir, worauf es konkret bei den Textformen E-Mail, Entscheidungsvorlage, Verbesserungsvorschlag, Memo und Bericht ankommt. Und Sie erhalten die Vorlage Inhalte und Gliederung für eine Management-Vorlage, mit der Sie Ihr Thema oder Ihren Vorschlag benennen und die wichtigsten Argumente und Fakten auf einer Seite aufführen können.