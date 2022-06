Arbeitstechniken für strukturiertes Arbeiten

Die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Unternehmen müssen jeden Tag eine Vielzahl von Aufgaben erledigen, zahlreiche Informationen verarbeiten, E-Mails beantworten oder Konzepte und Pläne erstellen. Gerade deshalb ist es entscheidend, dass dieser „volle Arbeitstag“ gut strukturiert ist. Das ist der zentrale Schlüssel für die bessere Selbstorganisation und weniger Stress. Hilfreich ist, wenn passende Werkzeuge oder Methoden zur Strukturierung der Arbeiten eingesetzt werden. Hier stellen wir einige nützliche davon vor.



Grundlage der strukturierten Arbeit ist, dass Sie sich über Ihre Ziele im Klaren sind. Nutzen Sie die Vorlage Liste der persönlichen Ziele, um sich diese bewusst und für sich selbst sichtbar und erstrebenswert zu machen. Mit der Vorlage Beschreibung zum Ablauf einer Kraftfeldanalyse können Sie ermitteln, was Sie bei der Zielerreichung fördert und was Sie daran hindert. Dann können Sie mit diesen Rahmenbedingungen besser umgehen.



Arbeiten Sie mit Aufgabenplänen, Ablaufplänen und To-do-Listen. Umfangreichere Aufgaben können Sie in Form einer Mindmap darstellen und im Griff behalten. Damit haben Sie alles parat und in der Übersicht. Lesen Sie die Erläuterungen, wie Sie diese Werkzeuge für das strukturierte Arbeiten einsetzen und nutzen Sie die Vorlagen.



Erstellen Sie für die Aufgaben, die Sie regelmäßig, aber nicht täglich bearbeiten müssen, oder für Informationen, die Sie bei Ihrer Arbeit beachten müssen, Checklisten und Ablaufpläne. Beispiele sind Reiseplanung, die Sie gelegentlich durchführen, oder Arbeitsanweisungen, die Sie beachten müssen. Auch dafür finden Sie hier Vorlagen.



Oft ist Ihre Kreativität gefragt. Sie müssen schnell eine gute Lösung finden und diese vermitteln. Nutzen Sie dafür die Vorlagen zum Morphologischen Kasten, Mindmapping, Brainstorming, Reizwortanalyse oder Fragen mit dem Fragetrichter. Und wenn Sie sich Informationen merken müssen, hilft die Vorlage Kleine Merkworttechnik.

Mehr anzeigen