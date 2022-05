Problemlösung – Vorgehen und Methoden

Für neuartige und schwierige Aufgaben in Unternehmen gibt es keine fertigen Lösungen. Manchmal stecken sie auch voll kniffliger Probleme, von denen zunächst niemand weiß, wie sie gelöst werden können.

Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die solche Aufgaben gestellt bekommen, ist es dann hilfreich, wenn sie mit einem allgemeinen Lösungsschema Schritt für Schritt eine oder mehrere Lösungen entwickeln können. Ein solches Lösungsschema ist in diesem Handbuch-Kapitel erläutert. Außerdem wird beschrieben, welche Methoden und Werkzeuge bei der Lösungsfindung hilfreich sind.

Grundlage für gute Lösungen ist, dass man die Aufgabe und das Problem genau verstanden hat. Deshalb braucht es zunächst eine gründliche Situationsanalyse. Dabei helfen Fragen wie in den Vorlagen zu Fragen stellen mit dem Fragetrichter und Beispiele für Systemische Fragen. Die Ergebnisse können Sie in der Übersicht: Vorgehensweise vom Problem zur Lösung zusammenstellen.

Dann braucht es klare Ziele, damit Sie wissen, in welche Richtung Sie Ihre Lösungen entwickeln müssen. In einer Mindmap finden Sie mögliche Ziele und Zielkriterien, die Sie mit Ihrer Lösung verfolgen können. Welche davon in Ihrem Fall wichtig sind, halten Sie mit der Vorlage Ziele für die Problemlösung fest.

Anschließend entwickeln Sie Schritt für Schritt Lösungsideen, bewerten diese und arbeiten die geeigneten zu konkreten Lösungen aus. Dabei gehen Sie sowohl kreativ als auch systematisch vor. Sie müssen Zahlen, Daten und Fakten recherchieren und zusammenstellen; mit einem Datenerfassungsplan behalten Sie dabei den Überblick.

Um gute Lösungen zu finden und auszuarbeiten, können Sie eine Vielzahl von Methoden und Werkzeugen einsetzen – je nach Aufgabenstellung und Fachgebiet. Das allgemeine Denksystem zur Vorgehensweise bei der Problemlösung und das Schema der hierarchischen Vorgehensweise geben dafür einen hilfreichen Rahmen.

Schließlich müssen Sie Lösungen bewerten, Folgen abschätzen und prüfen, inwiefern Sie das ursprüngliche Problem lösen, die Ziele erreichen und die Lösung realisieren können. Hilfreich dafür ist eine Vorlage zum Entscheidungsbaum.