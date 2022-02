Six Sigma ist ein anspruchsvolles und standardisiertes Konzept für das Qualitätsmanagement. Damit sollen Prozesse analysiert und verbessert werden, sodass sie kontrolliert, ohne Varianz und nach festgelegten Anforderungen ablaufen und damit alle Produkte und Dienstleistungen fehlerfrei sind. Ziel der Prozessüberprüfung und Prozessanalyse ist es, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Fehler passiert, auf das statistische Maß unter 0,00034 Prozent zu bringen (6σ).

Der Ablauf zur Prozessanalyse und Prozessverbesserung ist nach Six Sigma definiert als sogenannter DMAIC-Prozess: Define, Measure, Analyse, Improve, Controll. Für neue Prozesse und Produkte wird die Methode Design for Six Sigma (DFSS) eingesetzt. Dabei werden zahlreiche Methoden und Werkzeuge genutzt. Ein Schwerpunkt der Six-Sigma-Toolbox sind Verfahren der statistischen Prozessanalyse und der Ursachenanalyse. Damit die sachgemäße Anwendung aller Werkzeuge gewährleistet ist, wird die Kompetenz darin durch spezielle Ausbildungen vermittelt und zertifiziert. Sie wird durch den Yellow, Green und Black Belt für Six Sigma ausgezeichnet.

In diesem Handbuch-Kapitel ist der Six-Sigma-Prozess DMAIC ausführlich erläutert. In der Vorlage DMAIC: Six-Sigma-Kernprozess sind die Aufgaben in der Übersicht abgebildet. Um den Prozess im Rahmen des Qualitätsmanagements einzuführen, können Sie die Vorlage Vorgehensweise zur Einführung von Six Sigma nutzen. Für die Beschreibung Ihrer Six-Sigma-Projekte dient das Formular Six-Sigma-Projektauftrag.

Die wichtigsten 7x7 Methoden und Werkzeuge werden in der Vorlage Übersicht Six-Sigma-Werkzeuge benannt und erläutert. Für die statistischen Analysen und Auswertungen finden Sie in diesem Handbuch-Kapitel Excel-Vorlagen für Qualitätsregelkarten und für die Korrelationsanalyse. Schließlich helfen die Vorlagen für eine Fehlersammelliste, für das Pareto-Diagramm und für das Ishikawa-Diagramm bei der Fehleranalyse und Identifikation der Ursachen.