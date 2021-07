Störungen in Prozessen und Anlagen erkennen und auswerten

Anwendung der Störgrundanalyse

Die Störgrundanalyse findet sich meist in Produktionsunternehmen in den Bereichen Fertigung, Montage, Lagerhaltung oder Logistik. Dort werden technische Anlagen eingesetzt, die oft miteinander verknüpft sind. Eine – auch kleine – Störung an einer Stelle kann die Gesamtleistung eines solchen Systems mindern und zu hohen Kosten führen. In diesen Bereichen können schon wenige Prozentpunkte mehr an „realer Leistung“ zu erheblichen Kosteneinsparungen führen.

Störungen kann es aber auch in anderen Bereichen geben; in der Verwaltung oder bei Dienstleistungen. Wenn hier Störungen beachtet und erkannt und ihre Ursachen beseitigt werden, funktionieren die Prozesse besser. Die Leistung eines Bereichs oder eines Teams steigt, die Kunden sind zufrieden und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern müssen sich weniger ärgern, wenn es weniger Störungen gibt.

Sowohl in der Produktion als auch bei Dienstleistungen und Verwaltungsprozessen lassen sich zwei Bereiche für die Störgrundanalyse unterscheiden:

technische Anlagen und Maschinen

Hier geht es um Störungen an der Technik. Das sind manchmal nur viele kleine Störungen im Alltag, manchmal nur für Minuten oder Sekunden; zum Beispiel lange Ladezeiten oder die Suche nach Dateien. Dazu gehören aber auch langwierige Ausfälle; zum Beispiel bei einem Hardwaredefekt. Technische Prozesse werden bei der Störgrundanalyse im Detail betrachtet. Zum Beispiel: Warum muss die Bearbeitungsgeschwindigkeit gedrosselt werden? Warum klemmt die Zuführung von Teilen immer wieder?

organisatorische Prozesse

Hier geht es um Störungen im Laufe eines Tages oder um Verluste im Wochenverlauf, die durch die Art der Organisation der Arbeit, durch Regeln oder durch das Verhalten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begründet sind. Die Störgrundanalyse kann beispielsweise aufdecken: Es gibt einen Leistungsabfall zum Wochenende hin; es gibt Unterschiede zwischen den Mitarbeitern zweier Schichten; Mitarbeiterinnen müssen warten, weil in der Nachbarabteilung viele krank sind.