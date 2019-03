Methoden und Werkzeuge für Kaizen

Gemba-Kaizen

Um Fehler wirklich zu erkennen und Lösungen zur Fehlerbeseitigung zu finden, ist es zwingend notwendig, an den Ort des Geschehens zu gehen. Das meint Gemba-Kaizen. Die Regel lautet: Gehe dahin, wo der Fehler und die Ursachen vermutet werden! Schaue alles genau an! Ziehe dann deine Schlüsse, was verbessert werden muss! Hilfreich ist, wenn man sich dabei Notizen macht, Fotos oder Videos analysiert. Außerdem müssen die Mitarbeiter, die dort arbeiten, befragt werden: Was fällt schwer? Wo passiert Verschwendung? Was kann verbessert werden? Die Lösungen werden mit ihnen ebenfalls besprochen. Wieder direkt vor Ort.

Solche „Gemba-Walks“ oder das „Management by Walking Around“ müssen zur Routine für Manager werden. Was direkt vor Ort beobachtet und geklärt werden kann, muss nicht mehr in Berichten aufgeschrieben werden. Das Berichtswesen lässt sich so verschlanken. Wichtig ist, dass die Mitarbeiter verstehen, dass Gemba-Walks durch das Management nicht zur Kontrolle ihrer Leistung da sind, sondern dem Kaizen-Denken dienen.