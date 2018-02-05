FMEA – Tools, Werkzeuge, Methoden

FMEA mit Ishikawa-Diagramm oder Fischgräten-Diagramm

Mit dem Ishikawa-Diagramm wird durch eine genaue Analyse des Produkts oder des Prozesses, durch Auswertung von Dokumenten und Schwachstellen sowie durch Gespräche mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor Ort ermittelt, worin Mängel oder Fehler begründet sind. Nach Ishikawa gibt es folgende Fehlerquellen:

Maschine:

Die Technik, die im Prozess eingesetzt wird, funktioniert nicht zuverlässig.

Mensch:

Die Mitarbeitenden sind nicht ausreichend qualifiziert oder engagiert für die Ausführung der Aufgaben im Prozess. Es fehlt an Wissen, Erfahrung oder Konzentration.

Material:

Die eingesetzten Ressourcen, Werkstoffe, Material, Bauteile oder Informationen sind mangelhaft, haben Fehler, sind unvollständig oder passen nicht.

Methode:

Die Anweisungen für die Durchführung des Prozesses sind nicht korrekt oder passen nicht zum Prozesszweck. Sie sind nicht auf die übergeordneten Ziele ausgerichtet. Oder der gesamte Prozess ist falsch geplant, indem die einzelnen Prozessschritte nicht aufeinander abgestimmt sind.

Milieu (Umfeld):

Die Rahmenbedingungen sind schädlich für den Prozessablauf. Ziele ändern sich ständig, es treten Störungen auf, Budgets sind zu knapp bemessen oder technische oder physikalische Einflüsse machen sich bemerkbar (Hitze, schlechte Luft, Lärm).

Messverfahren:

Möglicherweise entstehen Fehler auch während oder durch die Messung. Falsch eingestellte Messinstrumente oder eine falsche Interpretation der Messergebnisse kann zu Fehlern führen.

Mithilfe eines Ishikawa-Diagramms werden diese Bereiche genau betrachtet, und es wird nach entsprechenden Ursachen geforscht; durch Begehung, Hinschauen, Gespräche, Messungen. Schließlich wird dies in einem Diagramm abgebildet, das wie in der folgenden Abbildung aussehen kann.