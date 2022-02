Der Six-Sigma-Werkzeugkasten – 7x7-Toolbox

Die Six-Sigma-Tools in der Übersicht

Die Werkzeuge und Tools, die bei Six Sigma eingesetzt werden können, sind vielfältig. Viele stammen aus dem Qualitätsmanagement, Prozessmanagement, Projektmanagement, Lean Management und aus der Statistik und werden dort unabhängig von Six Sigma eingesetzt. Aufgrund der Fülle wurde vor einigen Jahren eine Toolbox mit 7x7 Fächern zusammengestellt; sie beinhaltet also 49 Six-Sigma-Werkzeuge. Das sind:

Kunden-Werkzeuge

Die Kunden-Werkzeuge werden eingesetzt, um die Kundenanforderungen und damit die Qualitätsanforderungen vollständig und genau zu identifizieren, zu erläutern und zu bewerten. Denn: Qualität ist das, was die Kunden erwarten. Die Werkzeuge dafür sind:

Kano-Modell

Anforderungsstrukturierung

House of Quality

Taguchi-Verlustfunktion

Kundeninterviews

Kundenfragebögen

Conjoint-Analyse

Projekt-Werkzeuge

Maßnahmen zu Six Sigma werden als Projekt vorbereitet, geplant und durchgeführt. Für die Six-Sigma-Projekte gelten die gleichen Regeln wie für das Projektmanagement im Allgemeinen. Die Werkzeuge dazu sind:

Projektbeschreibung und Teambeschreibung

Netzplan

CTQ-Analyse

Baum-Diagramm

Fähigkeitsanalyse

Kosten-Nutzen-Analyse

Qualitätsregelkarten

Schlankheits-Werkzeuge

Ein wichtiges Ziel im Rahmen von Six Sigma ist, Verschwendung in den Prozessen zu erkennen und zu beseitigen. Deshalb gibt es eine enge Verbindung zwischen Lean Management und Six Sigma. Viele Werkzeuge, die bei Lean oder Kaizen zum Einsatz kommen, werden auch bei Six-Sigma-Projekten genutzt. Das sind:

Standardisierung

Vermeidung von Verschwendung

Engpass-Analyse

Fluss-Diagramm

Versorgungskettenmatrix

Rüstzeit-Analyse

Red-Tag-Analyse

Management-Werkzeuge

Im Rahmen von Six Sigma müssen Prozesse und andere Sachverhalte bewertet werden, um dann wirtschaftliche Entscheidungen treffen zu können. Dabei helfen die folgenden Werkzeuge für das Bewerten und Entscheiden:

Entscheidungsbaum

Affinitäten-Diagramm

Beziehungs-Diagramm

Baum-Diagramm

Matrix-Diagramm

Matrix-Daten-Analyse

Netzplantechnik

Design-Werkzeuge

Eine Kernaufgabe im Six-Sigma-Projekt ist es, Fehler in Prozessen zu erkennen und zu beseitigen. Dazu müssen die Prozesse analysiert und neu oder besser gestaltet werden. Für die Prozessplanung können folgende Werkzeuge eingesetzt werden:

Robustes Design

Quality Function Deployment (QFD)

TRIZ

Konzeptauswahlanalyse nach Pugh

Varianz- (VMEA) bzw. Fehlermöglichkeiten- und Fehlereinfluss-Analyse (FMEA)

Fehlerbaumanalyse

Toleranzanalyse und Toleranzdesign

Grafik-Werkzeuge

Bei der Fehleranalyse und Prozessgestaltung wird bei Six Sigma viel visualisiert. Das macht Zusammenhänge für die Beteiligten besser sichtbar und verständlich. Dafür gibt es mehrere spezielle Visualisierungstechniken oder Grafik-Werkzeuge:

Prüfformulare inklusive Messplan

Histogramm

Pareto-Diagramm

Ursache-Wirkungs-Diagramm (Ishikawa- bzw. Fishbone-Diagramm)

grafischer Vergleich

Relationen-Diagramm

Qualitätsregelkarten

Statistik-Werkzeuge zur Prozesssteuerung (SPC)

Ob ein Prozess fehlerfrei verläuft oder welche Probleme der Prozess macht, das muss durch statistische Messungen der relevanten Variablen und Einflussfaktoren und durch die Analyse der Messergebnisse herausgefunden werden; ein Kernelement aller Six-Sigma-Projekte. Mess-Daten werden mit den folgenden Methoden der Statistik analysiert: