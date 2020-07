Qualitätsmanagement mit Excel

Beschreibung

Zur Strukturierung und Darstellung aller Aktivitäten zum Qualitätsmanagement (QM) beziehen sich viele Unternehmen auf das Modell der European Foundation for Quality Management (EFQM). Hier werden die Ausrichtung des Unternehmens, die Realisierung der Strategien sowie erzielte und zukünftige Ergebnisse und Erfolge analysiert und bewertet. Mit der Excel-Vorlage für das EFQM-Modell 2020 können Sie Ihre Bewertung für die einzelnen EFQM-Kriterien durchführen.



Ausgangspunkt aller Aktivitäten zum Qualitätsmanagement ist immer der Kunde. Das sogenannte Kano-Modell ist hilfreich bei der Analyse der Kundenanforderungen, der erwarteten Nutzen und Produktmerkmale sowie bei der Gewichtung und Bedeutung dieser Anforderungen. Mit den Vorlagen Kano-Modell: Kündenwünsche klassifizieren oder Kano-Diagramm können Sie Kundenanforderungen identifizieren und ermitteln, welche zwingend sind und welche zu einer besonders hohen Kundenzufriedenheit führen.



Zentrale Frage des Qualitätsmanagements ist, ob das Produkt beziehungsweise die Leistung den Anforderungen und Erwartungen entspricht. Führen Sie also eine Bewertung Ihrer Produkte, Dienstleistungen und Services durch. Auch hier haben wir zwei Excel-Vorlagen für Sie. Halten Sie alle Fehler in den Vorlagen Fehlersammelliste und Analyse fest.



Überprüfen Sie, wodurch Produktfehler entstehen und wo im Prozess Fehler gemacht werden. Sie können Fehlerquellen ermitteln, analysieren und bewerten, wenn Sie Excel-Vorlagen einsetzen wie beispielsweise 5-Why-Methode, Muda-Checkliste oder Ishikawa-Diagramm (Fischgräten-Diagramm).



Fehler entstehen, wenn Prozesse nicht richtig funktionieren. Sie überwachen die kritischen Prozessschritte, indem Sie Kennzahlen zur Prozessqualität und Produktqualität ermitteln und statistisch auswerten. Auch dazu finden Sie hier zahlreiche Excel-Vorlagen wie Qualitätsregelkarten (mit Median, Mittelwert, Spannweite und Standardabweichung) und Kennzahlen-Diagramm oder Pareto-Diagramme für die Fehler-Analyse und Fehler-Bewertung.



Wenn Sie die Fehler und Fehlerursachen für Ihre Produkte und Prozesse gefunden haben, müssen Sie im Rahmen des Qualitätsmanagements dafür sorgen, dass diese Fehler behoben werden. Das dokumentieren Sie mit den Vorlagen für 4D-Reports oder 8D-Reports.