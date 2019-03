Beschreibung

Kaizen ist eine revolutionäre Denkweise, um Produkte, Service und Prozesse im Unternehmen und die Arbeit an jedem einzelnen Arbeitsplatz kontinuierlich zu verbessern. Dabei spielen wenige und einfache Prinzipien und Regeln eine entscheidende Rolle. Das zentrale Prinzip lautet: Es soll kein Tag ohne irgendeine Verbesserung im Unternehmen vergehen. Dabei sind alle Mitarbeiter gefordert, ihren Arbeitsplatz und ihre Arbeitsabläufe permanent zu prüfen, ob sich etwas verbessern oder Verschwendung vermeiden lässt. Solche Verbesserungen sollen sofort umgesetzt werden. Dabei zählen auch die kleinen Schritte.



Kaizen lässt sich in jedem Unternehmen, allen Branchen und allen Arbeitsbereichen umsetzen. Büro und Werkstatt lassen sich genauso verbessern, wie Formblätter, Berichtswesen oder Meetings. Entscheidend ist die Denkweise des Managements und der Mitarbeiter sowie die Unternehmenskultur. Wie gut Sie in Ihrem Unternehmen darauf bereits eingestellt sind, analysieren Sie mit der Vorlage Raster für die Bestandsaufnahme: Bedingungen und Möglichkeiten des Kaizen.



Wie Sie Kaizen dann in Ihrem Unternehmen einführen und anwenden, können Sie mit den zwölf Schritten aus der Vorlage Ablauf kontinuierlicher Verbesserungen erkennen. Dort kommen das Modell des Deming-Kreises und der Zyklus Plan - Do - Check - Act (PDCA) zum Tragen.



In der Vorlage Kaizen am Arbeitsplatz finden Sie zahlreiche Beispiele und Möglichkeiten in unterschiedlichen Bereichen, vom Büro bis zur Werkstatt, um Kaizen umzusetzen und kontinuierliche Verbesserungen voranzutreiben.



Im Werkzeug- und Methodenkoffer für Kaizen finden Sie die wesentlichen Regeln, Prinzipien und Werkzeuge als Excel-Vorlage. Besonders hilfreich sind die Vorlagen Formblätter für die 5A-Aktion, die 3-Mu-Checkliste, die 6x6-W-Fragen, das Ishikawa-Diagramm, die 4-M-Checkliste und die 5-Warum-Methode.



Entscheidend für Kaizen ist aber nicht die Methode oder das Werkzeug; zweckmäßig ist alles, was für eine Verbesserung sorgt. Die Wirkung ist entscheidend. Und die ist mit Kaizen jeden Tag sichtbar.