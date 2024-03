Maßnahmen zur Qualitätsverbesserung mit dem RADAR-Prozess planen und umsetzen

Mit dem sogenannten RADAR-Prozess können Sie Maßnahmen zur Lösung von Qualitätsproblemen planen und umsetzen. Grundlage sind die Ziele (Results), die Sie erreichen wollen.

Dann planen Sie das Vorgehen (Approach), die Umsetzung (Deployment) und die Bewertung des Erfolgs (Assessment).

Nach der Umsetzung überprüfen Sie, ob die Ziele erreicht und die Ergebnisse eingetreten sind. : die Evaluation (Review). Mit der Evaluation soll sichergestellt sein, dass die Probleme dauerhaft und nachhaltig gelöst sind.

Halten Sie in der folgenden Vorlage fest, was genau Sie in jedem der RADAR-Schritte planen und tun.