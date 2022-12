A3-Report erstellen – Probleme lösen und dokumentieren

Anwendung des A3-Reports

Unternehmen erwarten von ihren Lieferanten, dass diese Produkte ohne Fehler und Mängel liefern und dass sie ihre Prozesse im Griff haben. In einige Branchen, zum Beispiel in der Automobilindustrie, machen die Hersteller ihren Zulieferern strenge Vorgaben zum Qualitätsmanagement.

Dazu kann zählen, dass diese bei Problemen oder Fehlern schnell einen A3-Report erstellen und dem Kunden vorlegen müssen. Der Kunde kann in einer einfachen Übersicht erkennen, was der Lieferant tun will, um das Problem zu lösen und den Fehler zu beseitigen.

Dementsprechend kann ein A3-Report innerhalb und außerhalb des Unternehmens folgende Funktionen haben:

Status-Report: Was ist passiert? Was ist der Fall?

Problemlösung: Wie sieht die Lösung aus?

Vorschlag oder Angebot: Was soll passieren? Worum wird gebeten?

Der A3-Report soll den externen Kunden aufzeigen, was das Unternehmen plant und durchführt, um die Probleme zu lösen. Gleichzeitig wird den eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vermittelt, wo sie gefordert sind und was sie leisten sollen.

Zudem bekommen Sie eine Übersicht, wie weit sie mit ihrem Team die geplanten Maßnahmen umgesetzt haben und welche Erfolge bereits sichtbar sind – und wo es noch Defizite gibt. Der A3-Report wird deshalb auch als „Storyboard“ für die Problemlösung bezeichnet.

Daraus ergeben sich Lerneffekte zur Prozessverbesserung und zur kontinuierlichen Verbesserung im Unternehmen. Die regelmäßigen Besprechungen zum Stand des A3-Reports sind wichtig, damit sich das Team insgesamt verbessern kann; die Problemlösekompetenz aller Beteiligten kann sich verbessern. Gerade die einfache, klare und konsistente Übersicht im A3-Report trägt dazu bei.