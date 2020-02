Berichte und Reports schreiben

Gliederung und Inhalte eines Berichts

Für die Gliederung Ihres Berichts können Sie sich an folgender Struktur orientieren. Sie macht deutlich, welche Inhalte und Informationen an welcher Stelle im Bericht beschrieben werden. Gliedern Sie Ihren Bericht wie folgt:

1. Titel

Worum geht es in diesem Bericht? Machen Sie klare und eindeutige Aussagen, damit die Leserin und der Leser am Titel und auf dem Deckblatt Ihres Berichts erkennen, um was es in diesem Bericht geht. Damit helfen Sie bei der (gedanklichen) Zuordnung des Berichts zu einem Thema. Außerdem kann der Adressat beurteilen, ob dieses Thema für ihn relevant ist.

2. Gegebenenfalls Erkenntnisse und Ergebnisse vorab

Für das schnelle Lesen werden die wichtigsten vier bis sechs Informationen ganz kurz genannt. Sie können an dieser Stelle einem umfangreichen Bericht ein Management Summary voranstellen. Wie dieses aufgebaut und geschrieben wird, erfahren Sie im entsprechenden Abschnitt dieses Handbuch-Kapitels.

3. Anlass und Situation

Was ist der Anlass dafür, dass Sie sich mit dem Berichtsthema befasst haben? Was kennzeichnet die derzeitige Situation in Bezug auf Ihr Thema? Nennen Sie Ereignisse, Anlässe, Zahlen, Daten und Fakten zu dem Gegenstand, um den es im Bericht geht.

4. Folgen

Zu welchen Folgen führt diese Situation? Welche Folgen hat der Anlass? Jetzt, in der Vergangenheit oder in der Zukunft? Nennen Sie ein bis drei Folgen.

5. Ziele

Was soll erreicht werden? Benennen Sie das zentrale Ziel, das Sie mit Ihrem Thema oder mit der Lösung, die Sie in dem Bericht vorstellen, erreichen wollen. Wofür sind Ihr Thema und Ihre Lösung hilfreich?

6. Lösung, Vorschlag

Nennen Sie die Merkmale Ihres Themas oder Ihrer Lösung. Beschreiben Sie Details und liefern Sie weiterführende Informationen, wenn es für Ihren Auftraggeber und Ihre Adressaten wichtig oder hilfreich ist. Beantworten Sie alle wichtigen W-Fragen. Was genau Sie an dieser Stelle in Ihrem Bericht ausführen, hängt von Ihrem Thema ab und von dem, was Sie von Ihrem Auftraggeber als Auftrag erhalten haben.

5. Gegebenenfalls Bewertung

Wie sind Ihre Lösungen und Ihr Vorschlag zu beurteilen oder zu bewerten – insbesondere vor dem Hintergrund der Unternehmens- oder Abteilungsziele? Nennen Sie Chancen, Nutzen, Vorteile, Erlöse sowie Risiken, Aufwand, Nachteile und Kosten.

6. Gegebenenfalls Empfehlung

Geben Sie eine Empfehlung: Was bedeutet das konkret? Was muss geändert werden? Was schlagen Sie vor?

7. Gegebenenfalls nächste Schritte

Was werden Sie als Nächstes tun und was erwarten Sie von Ihrem Adressaten? Nennen Sie ein bis zwei Maßnahmen, nächste Schritte oder offene Punkte, die noch erledigt oder geklärt werden müssen.