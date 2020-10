In jedem Unternehmen werden immer wieder Konzepte erstellt. Mitarbeiter, die zum ersten Mal ein Konzept schreiben oder präsentieren sollen, wissen oft nicht, was sie dafür tun müssen und wie sie am besten vorgehen. Im Folgenden werden die einzelnen Aufgaben und hilfreiche Werkzeuge für das Entwickeln und Schreiben von Konzepten erläutert.

Ziel dabei ist: Ein Konzept muss nachvollziehbar und schlüssig sein. So können Entscheider abschätzen, ob bei einer Realisierung die Vorteile und Chancen mögliche Risiken überwiegen. Mit einem Konzept wird ein Plan für die Zukunft erstellt, es werden Lösungswege aufgezeichnet, Nutzenpotenziale herausgestellt und Stolperfallen markiert. Dabei hat der Konzeptentwickler große Gestaltungsspielräume – und das ist die besondere Herausforderung. Oft weiß der Auftraggeber selbst nicht so genau, was er eigentlich haben will. Sein Auftragnehmer, der Konzeptentwickler, sitzt dann da und rätselt, wie er den Auftraggeber zufriedenstellen kann.