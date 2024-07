Wenn Einträge in Zellen fehlen

In der täglichen Excel-Praxis kann es vorkommen, dass in einer Liste nicht alle Zellen in einer Spalte mit Werten gefüllt sind. Der Ersteller der Liste geht davon aus, dass der letzte vorangehende Wert in der Spalte so lange gilt, bis ein neuer Wert eingetragen ist. Eine solche Liste zeigt die folgende Abbildung (in Power Query).

Wenn Daten in einem Bericht oder einer Tabelle lückenhaft sind und vollständig ausgefüllte Spalten für die Datenanalyse benötigt werden, dann müssen Sie die fehlenden Daten auffüllen.