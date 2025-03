Für eine Auswertung der Daten benötigen Sie eine Liste, in der jeder Tag einzeln in der Spalte Datum aufgeführt ist. Dabei sollen alle Jahre, für die ein Datum in Ihrer Liste steht, vom 01.01. bis zum 31.12. aufgeführt sein.

Ist der erste Eintrag beispielsweise der 03.02.2023 und der letzte Wert der 30.12.2025, dann soll die Datumsliste vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2025 reichen. Eine solche Liste erstellen Sie mit Power Query.