So ermitteln Sie das Quartal aus einem Datum

Quartal aus einem Datumswert ableiten – Geschäftsjahr entspricht nicht Kalenderjahr

Mit der Formel oben wird bei der Quartalsermittlung davon ausgegangen, dass das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht. In manchen Unternehmen beginnt das Geschäftsjahr aber mitten im Kalenderjahr.

Beispiel: Das Geschäftsjahr endet am 30.09. Dann soll die Zählung der Quartale mit dem Beginn des neuen Geschäftsjahres einsetzen. Der 01.10. liegt dann im 1. Quartal, der 01.01.2024 gehört dementsprechend ins 2. Quartal.

Handelt es sich um ein abweichendes Geschäftsjahr, müssen Sie die Formel für die Quartalsermittlung wie folgt anpassen:

=AUFRUNDEN(((MONAT(A2)+(MONAT(A2)<=B2)*12)-B2)/3;0)

Die Formel geht von den folgenden Annahmen aus:

A2 = Zelle, die den Datumswert beinhaltet, für den das Quartal nach Geschäftsjahreszählung ermittelt werden soll

B2 = Zelle mit der Monatszahl des Monats, in dem das Geschäftsjahr endet; endet das Geschäftsjahr zum Beispiel am 30.09., dann muss in dieser Zelle der Wert 9 erfasst sein