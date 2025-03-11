Datumszahl in korrektes Excel-Datum umwandeln

Bei Import wurde automatisch der Datentyp Ganze Zahl ausgewählt. Dies führt dazu, dass führende Nullen nicht dargestellt werden. Wandeln Sie daher den Datentyp zunächst wieder in Text um.

Klicken Sie am linken Rand der Spalte auf das Symbol für den Datentyp (hier 123) und wählen Sie in der Liste den Datentyp Text aus.