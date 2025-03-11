Datumszahl in korrektes Excel-Datum umwandeln

0 Artikel
Excel Zellenformat anpassenDatumszahl in korrektes Excel-Datum umwandeln

Ist ein Datum ohne Punkt oder anderes Zeichen nur als Zahl angegeben, kann Excel daraus nicht unmittelbar das korrekte Datum ermitteln. Sie können dennoch eine Datumszahl wie 2802 in ein richtiges Datum umwandeln. So gehen Sie vor.

Beim Import von Daten in Power Query kann es vorkommen, dass Datumswerte in einem verkürzten Format vorliegen. Ein Beispiel ist die Darstellung 2802 für den 28. Februar 2025 oder 103 für den 1. März 2025. In diesem Excel-Tipp erfahren Sie, wie Sie diese Werte in das richtige Datumsformat umwandeln.

Beispiel: Spalte mit Zahlen in Power Query

In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Abfrage in Power Query, die als Beispiel dienen soll. Datumswerte werden hier verkürzt als einfache Zahl dargestellt; dabei ist eigentlich ein Datum gemeint.

Zahlen, die eigentlich ein Datum meinen

Bei Import wurde automatisch der Datentyp Ganze Zahl ausgewählt. Dies führt dazu, dass führende Nullen nicht dargestellt werden. Wandeln Sie daher den Datentyp zunächst wieder in Text um.

Klicken Sie am linken Rand der Spalte auf das Symbol für den Datentyp (hier 123) und wählen Sie in der Liste den Datentyp Text aus.

Werte in Datentyp Text umwandeln

Es öffnet sich das Dialogfeld Spaltentyp ändern. Klicken Sie hier auf die Schaltfläche Aktuelle ersetzen, um den aktuellen Datentyp in Text zu ersetzen.

Spaltentyp nochmals ändern – und aktuellen ersetzen

Die Werte sind in den Datentyp Text umgewandelt. Dies führt dazu, dass jetzt wieder führende Nullen angezeigt werden.

Hinweis: Dabei ist vorausgesetzt, dass in der ursprünglichen Datenquelle das Datum so eingegeben wurde, dass Tage mit einer Ziffer (1. bis 9. eines Monats) immer mit der führenden 0 eingegeben sind. Sie erreichen dies dadurch, dass Sie das benutzerdefinierte Zahlenformat 0000 wählen. Wie Sie dies einstellen, erfahren Sie in diesem Excel-Tipp.

Zahlen mit Datentyp Text formatiert

Aus diesen verkürzten Datumswerten können Sie die „richtigen“ Datumswerte ableiten, indem Sie die Tages- und Monatswerte in separaten Spalten ableiten.

Tag aus Datumszahl extrahieren

Als Erstes berechnen Sie die Tageszahl aus diesem Datumswert. Aktivieren Sie im Menüband die Befehlsfolge Spalte hinzufügen > Benutzerdefinierte Spalte.

Benutzerdefinierte Spalte in Power Query einfügen

Es öffnet sich das Dialogfeld Benutzerdefinierte Spalte. Vergeben Sie hier unter Neuer Spaltenname einen aussagekräftigen Namen für die Spalte; zum Beispiel Tag, da Sie in dieser Spalte die Tageszahl ausweisen wollen.

Bei Benutzerdefinierte Spaltenformel erfassen Sie die folgende Formel:

=Text.Start([Datum],2)

Mit dieser Formel extrahieren Sie die ersten zwei Zeichen aus der Spalte Datum. Aus dem Wert 2802 wird somit der Wert 28 usw.

Power-Query-Funktion zur Auswahl der ersten beiden Zeichen aus einem Text

Es wird eine neue Spalte mit dem Namen Tag eingefügt, in welcher die ersten beiden Zeichen aus der Spalte Datum dargestellt werden. Sie erhalten somit die Tageszahl aus dem Datumswert hier dargestellt.

Ergebnis: Neue Spalte mit Tageszahl des Datums

Hinweis: Wenn in der Spalte Datum die führende Null fehlt und zum Beispiel 103 für den 01.03.2025 erfasst wurde, dann geben Sie als benutzerdefinierte Spaltenformel folgenden Befehl ein:

= if Text.Length([Datum]) =3 then Text.Start([Datum], 1) else Text.Start([Datum], 2))

Monat aus Datumszahl extrahieren

Wiederholen Sie nun diesen Vorgang für den Monatswert. Erstellen Sie eine weitere benutzerdefinierte Spalte und verwenden Sie nun die folgende Formel:

=Text.End([Datum],2)

Mit dieser Formel leiten Sie aus der Spalte Datum die letzten beiden Zeichen ab, die der Monatszahl aus dem Datum entsprechen.

Power-Query-Funktion zur Auswahl der letzten beiden Zeichen aus einem Text

Sie haben nun eine weitere Spalte mit dem Namen Monat eingefügt, in der die Monatszahl aus der Spalte Datum dargestellt wird.

Ergebnis: Neue Spalte mit der Monatszahl des Datums

Datum aus den neuen Spalten zusammenstellen

Mit diesen Nebenrechnungen (Spalten) können Sie nun ein vollständiges Datum ableiten. Erstellen Sie nun wieder eine neue benutzerdefinierte Spalte und erfassen Sie in dieser die folgende Formel:

=[Tag]&"."&[Monat]&"."&"2025"

Die abgeleiteten Werte aus der Spalte Tag und Monat und der Jahreszahl 2025 werden durch die &-Zeichen verkettet. Zwischen den Werten wird ein Punkt als Trennzeichen eingefügt. Das &-Zeichen ist eine praktische und einfache Alternative zur M-Funktion Text.Combine.

Power-Query-Funktion zur Verknüpfung von Spalten in einer neuen Spalte

Es wird eine benutzerdefinierte Spalte eingefügt, in der die einzelnen Datumsbestandteile hintereinander gereiht werden.

Die Werte sehen jetzt wie ein Datum aus, werden aber noch als Text von Power Query behandelt. Sie können dies daran erkennen, weil die Werte linksbündig in der Zelle dargestellt werden.

Ergebnis: Neue Spalte mit den Angaben für ein korrektes Datum

Weisen Sie der Spalte nun als Nächstes den Datentyp Datum zu.

Klicken Sie hierzu links in der Spaltenbeschriftung auf das Symbol für den Datentyp (hier ABC123) und wählen Sie in der Liste den Eintrag Datum aus.

Datenformat Datum in Power Query auswählen

Jetzt werden die Werte in der Spalte als Datum erkannt. Sie können dies daran erkennen, dass die Werte nun rechtsbündig in der Zelle ausgerichtet werden und als Datentyp ist in der Spaltenüberschrift links Datum eingestellt.

Ergebnis: Spalte als Datum formatiert

Alle Einzelschritte und Funktionen in Power Query kombinieren

Diese Schritte können Sie auch in einem Schritt durchführen, indem Sie auf Hilfsspalten verzichten und alle Schritte in einer benutzerdefinierten Spalte durchführen. Die Formel für die Spalte lautet dann:

=Text.Start([Datum],2)&"."&Text.End([Datum],2)&"."&"2025"

Alle Power-Query-Funktionen zur Zusammenstellung des Datums in einer Funktion

Mit dieser Formel können Sie alles in einer einzigen Spalte abwickeln. Sie sparen sich somit die beiden Hilfsspalten für Tag und Monat. Allerdings sind die Werte auch noch vom Typ Text.

Ergebnis: Zahl zerlegen und als Datum zusammenfügen – in einem Schritt

Wandeln Sie die Textwerte jetzt noch in Datumswerte um, indem Sie den Datentyp auf Datum umstellen.

Power-Query-Spalte als Datum formatieren

Jetzt werden die Werte richtig als Datum erkannt und dargestellt.

Ergebnis: Aus einer Zahl ein Datum erstellt

Mit diesen einfachen Schritten können Sie verkürzte Datumswerte in Power Query problemlos in echte Datumswerte umwandeln. Dies erleichtert die Weiterverarbeitung in Excel und anderen Anwendungen.

Falls sich das Jahr ändern sollte, können Sie es auch aus einer anderen Spalte beziehen oder dynamisch berechnen.

